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Politica· 1 min citire

Caciu, atac devastator la liderii PNL și USR: „Ciucu, Fritz și Bolojan ar trebui să facă un pas în spate”

Ilie Bolojan și Adrian Câciu

Ilie Bolojan și Adrian Câciu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 20:31

Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat joi un atac vehement la adresa unor lideri importanți ai PNL și USR, într-o postare pe rețelele sociale, cerând demisia lui Ciprian Ciucu, Dominic Fritz și Ilie Bolojan în contextul unor dosare juridice care îi vizează.

„Daca ar avea decență ar face un pas în spate! Și Ciucu și Fritz și Bolojan.”, a scris Câciu, acuzând că reprezentanții partidelor de la guvernare aplică standardul „fără penali în funcții publice” doar când este vorba de adversarii politici.

Politicianul PSD a ironizat situația, numind joi „Ziua Secerișului de Iele”, în referire la controversele juridice ale celor trei: Ciprian Ciucu, pe care îl califică drept „penal”, Dominic Fritz, „incompatibil”, și Ilie Bolojan, căruia i s-a „suspendat dictatura”.

Câciu a anticipat că niciunul dintre cei vizați nu va demisiona, prezicând că aceștia „vor da vina pe Nicușor, pe PSD sau pe strâmtoarea Ormuz”.

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