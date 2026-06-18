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Politica· 1 min citire
Caciu, atac devastator la liderii PNL și USR: „Ciucu, Fritz și Bolojan ar trebui să facă un pas în spate”
Ilie Bolojan și Adrian Câciu
Deputatul PSD Adrian Câciu a lansat joi un atac vehement la adresa unor lideri importanți ai PNL și USR, într-o postare pe rețelele sociale, cerând demisia lui Ciprian Ciucu, Dominic Fritz și Ilie Bolojan în contextul unor dosare juridice care îi vizează.
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