Denise Rifai respinge orice implicare în dosarul în care este vizat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț!”

Publicat 19 iun. 2026, 08:25 Actualizat 19 iun. 2026, 09:02

Cunoscuta jurnalistă Denise Rifai a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații privind o posibilă legătură a sa cu ancheta în care este vizat primarul general Ciprian Ciucu.

Distribuie articolul