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Politica· 1 min citire
Denise Rifai respinge orice implicare în dosarul în care este vizat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț!”
Jurnalista Denise Rifai
Publicat19 iun. 2026, 08:25
Actualizat19 iun. 2026, 09:02
Cunoscuta jurnalistă Denise Rifai a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații privind o posibilă legătură a sa cu ancheta în care este vizat primarul general Ciprian Ciucu.
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