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Politica· 1 min citire
Noul calendar al învestirii guvernului Veștea. Lista miniștrilor, depusă duminică – SURSE
Adrian Veștea (PNL)
Publicat19 iun. 2026, 08:33
SursăRealitate Plus
După discuțiile cu PSD și în perspectiva Congresului extraordonar al PNL, calendarul pentru investirea Guvernului propus de Adrian Veștea a suferit unele modificări. Premierul desemnat va depune duminică lista de miniștri și programul de guvernare, potrivit Realitatea Plus.
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