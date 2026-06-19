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Politica· 1 min citire

Noul calendar al învestirii guvernului Veștea. Lista miniștrilor, depusă duminică – SURSE

Adrian Veștea (PNL)

Adrian Veștea (PNL)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 08:33
SursăRealitate Plus

După discuțiile cu PSD și în perspectiva Congresului extraordonar al PNL, calendarul pentru investirea Guvernului propus de Adrian Veștea a suferit unele modificări. Premierul desemnat va depune duminică lista de miniștri și programul de guvernare, potrivit Realitatea Plus.

În aceste condiții, Veștea și garnitura sa de miniștri ar urma să ajungă luni sau marți la audieri, și apoi la votul în plen.

PSD ar putea avea 7 sau 8 ministere în noul Guvern: Justiția, Munca, Internele, Dezvoltarea, Sănătatea, Mediul, Energia și, posibil, Cultura.

O parte dintre foștii miniștri vor fi și în noul cabinet: Marius Marinescu, Alexandru Rogobete și Marius Manole, în timp ce Daniel Zamfir va prelua Energia.

După negocieri, programul de guvernare va conține și o parte dintre liniile roșii ale social-democraților: ajutoare pentru familiile cu mulți copii și, posibil, majorarea salariilor și a pensiilor. Luni, miniștrii ar putea fi audiați, iar marți s-ar putea da votul final.

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