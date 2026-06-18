Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
PNL, reacție după decizia Tribunalului Ilfov: Hotărârea nu afectează organizarea Congresului Extraodinar - COMUNICAT
Ilie Bolojan și lideri PNL
PNL transmite că decizia Tribunalului Ilfov, care a invalidat o serie de hotărâri interne ce îi vizau pe membrii apropiați de echipa lui Adrian Veștea, nu schimbă absolut nimic din direcția politică stabilită de conducerea liberală. Într-un comunicat oficial, liberalii din tabăra Bolojan precizează că hotărârea instanței nu afectează organizarea Congresului Extraordinar de duminică, unde, cel mai probabil, Veștea și susținătorii săi vor fi excluși din partid.
Citește și
- 22:12Dan Tanasă (deputat AUR): „Fără penali în funcții publice!”
- 21:41Ion Cristoiu, reacție după acțiunea în instanță împotriva CNA: „Sunt funcționari publici, nu au voie să se poarte ca stăpânii televiziunilor”
- 21:24Dominic Fritz anunță că merge la CEDO după decizia ÎCCJ și acuză o „sentință nedreaptă”: „Nu abandonez lupta”
- 20:33Dominic Fritz, declarat în conflict de interese. Decizie definitivă a ICCJ -DOCUMENT
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News