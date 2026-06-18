PNL, reacție după decizia Tribunalului Ilfov: Hotărârea nu afectează organizarea Congresului Extraodinar - COMUNICAT

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 19:32

PNL transmite că decizia Tribunalului Ilfov, care a invalidat o serie de hotărâri interne ce îi vizau pe membrii apropiați de echipa lui Adrian Veștea, nu schimbă absolut nimic din direcția politică stabilită de conducerea liberală. Într-un comunicat oficial, liberalii din tabăra Bolojan precizează că hotărârea instanței nu afectează organizarea Congresului Extraordinar de duminică, unde, cel mai probabil, Veștea și susținătorii săi vor fi excluși din partid.

Distribuie articolul