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Politica· 1 min citire

PNL, reacție după decizia Tribunalului Ilfov: Hotărârea nu afectează organizarea Congresului Extraodinar - COMUNICAT

Ilie Bolojan și lideri PNL

Ilie Bolojan și lideri PNL

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 19:32

PNL transmite că decizia Tribunalului Ilfov, care a invalidat o serie de hotărâri interne ce îi vizau pe membrii apropiați de echipa lui Adrian Veștea, nu schimbă absolut nimic din direcția politică stabilită de conducerea liberală. Într-un comunicat oficial, liberalii din tabăra Bolojan precizează că hotărârea instanței nu afectează organizarea Congresului Extraordinar de duminică, unde, cel mai probabil, Veștea și susținătorii săi vor fi excluși din partid.

Într-un comunicat oficial, liberalii subliniază că decizia Tribunalului Ilfov „nu afectează în niciun fel activitatea și opțiunile politice ale partidului”. PNL insistă că toate hotărârile adoptate rămân valabile și nu sunt puse sub semnul întrebării.

Mesajul central al conducerii este clar: organizarea Congresului Extraordinar merge înainte, conform calendarului stabilit. Liberalii afirmă că procesul intern de reorganizare nu este influențat de disputa juridică privind excluderile.

Totodată, PNL reafirmă că nu va susține un eventual guvern Veștea și că respingerea colaborării politice cu PSD rămâne o decizie fermă, care nu poate fi afectată de hotărârea instanței.

Conducerea partidului precizează că instanța a analizat exclusiv procedura administrativă a excluderilor, nu și deciziile politice ale PNL, care rămân „clare, asumate și ireversibile”.

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