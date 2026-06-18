Mutare de șah în PNL. Adrian Veștea își anunță candidatura la șefia partidului și trimite un mesaj direct către Bolojan

Publicat 18 iun. 2026, 19:02 Actualizat 18 iun. 2026, 20:24

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis un mesaj către liberali în care își anunță oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, într-un moment tensionat pentru formațiune, marcat de discuții privind organizarea unui congres extraordinar.

Distribuie articolul