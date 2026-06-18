Dan Dungaciu pune tunurile pe actuala clasă politică: „o improvizație fără busolă”, „un câine care încearcă să-și prindă singur coada”

Prim vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a făcut, la Realitatea PLUS, o serie de declarații extrem de critice la adresa modului în care este gestionată actuala criză politică din România, vizând atât instituția prezidențială, cât și premierul desemnat și partidele parlamentare.
„Postura jenantă a președinției României”
Dan Dungaciu a descris situația politică actuală printr-o comparație sugestivă, susținând că instituțiile ar acționa fără direcție și într-un mod contradictoriu.
„Imaginați-va un câine care încearcă să-și prindă singur coada. Și tot aleargă după coada și tot învârte și nu reușește să o prindă, ba vrea să o prindă, ba vrea să n-o prindă. Cam asta e postura jenantă a președinției României în acest moment.”
El a extins critica și asupra modului în care este gestionată desemnarea premierului.
„În al doilea rând, postura jenantă, penibilă, în care este pus premierul desemnat, căruia i se sugerează, nu-i așa, să fure dintr-un magazin o acadea, spunându-i-se că s-a vorbit cu patronul magazinului să se uite în altă parte.”Critici privind lipsa unei strategii politice
Analistul susține că situația actuală reflectă o lipsă de coerență și de plan politic, acuzând improvizația deciziilor.
„Deci tot ce se întâmplă acum are aerul unui penibil absolut, al unor oameni care și-au pierdut orice busolă, orice reper, care improvizează de la secundă la secundă și care evident că nu au niciun plan.”
Dungaciu afirmă că, în aceste condiții, formarea unei majorități stabile ar fi improbabilă.
„Ce înseamnă această chestiune? Înseamnă că indiferent ce vor ei, n-o să iasă. Indiferent ce încropeală au ei în minte, este evident că în acest moment nu există o majoritate care să configureze un guvern care să poată guverna România.”
Tensiuni politice în creștere
Acesta avertizează că evoluțiile politice recente nu fac decât să amplifice tensiunile din societate și din interiorul clasei politice.
„Pentru că problema ridicată la fileu de atâtea zile și expusă public, n-a făcut decât să adâncească tensiunile nu doar din societate, ci din clasa politică. Orice zi care trece, orice eveniment care se întâmplă, că e o listă la DNA, că e un congres, că e o declarație, nu fac decât să adâncească tensiunile din actuala clasă politică și asta va duce la faptul că țara asta va fi neguvernabilă din această perspectivă.”
Propunerea de alegeri anticipate
În contextul blocajului politic, Dan Dungaciu susține organizarea de alegeri anticipate ca soluție pentru depășirea crizei.
„Noi am propus astăzi începerea unor negocieri pentru alegeri anticipate a fiind cea mai sănătoasă formulă de a ieși din acest impas.”
El afirmă că un astfel de scenariu ar putea conduce rapid la o resetare politică.
„Asta înseamnă că în două luni maximum se pot organiza alegeri anticipate și că în toamnă putem avea un guvern mai puțin de două luni, că e vorba de două luni care se cadă. Dacă partidele se pun la negocieri pe acest subiect, evident că lucrurile pot fi clarificate mult mai repede.”
Rolul președintelui în negocieri
Analistul consideră că discuțiile privind viitorul politic al României ar trebui să includă și instituția prezidențială.
„La această negociere poate să participe și președintele României sau reprezentanții domniei sale.”
Critică la adresa clasei politice
Dungaciu a criticat în termeni duri capacitatea actualei clase politice de a guverna eficient, invocând rezultatele anterioare ale guvernării. El a pus sub semnul întrebării capacitatea acesteia de a gestiona actuala criză politică.
„Păi dacă a eșuat cu 60%, cum credeți dumneavoastră că această clasă politică va reuși, comportându-se așa, să scoată România din criză, repet, cu o majoritate potențial și mai mare în interiorul ei și cu o majoritate și mai precară în Parlamentul României.”
Avertisment privind blocajul politic
În final, analistul avertizează că menținerea actualei situații politice ar putea duce la prelungirea instabilității guvernamentale.
„Problema este că dacă noi târâm targa asta pe uscat, am crezut că o târâm multă vreme și ne trezim peste un an de zile că suntem în aceași situație cu guvernul care cade și purtăm aceleași discuții cum să rezolvăm problema.”