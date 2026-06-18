Dan Dungaciu pune tunurile pe actuala clasă politică: „o improvizație fără busolă”, „un câine care încearcă să-și prindă singur coada”

Publicat 18 iun. 2026, 19:22 Actualizat 18 iun. 2026, 19:23 Sursă Realitatea PLUS

Prim vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a făcut, la Realitatea PLUS, o serie de declarații extrem de critice la adresa modului în care este gestionată actuala criză politică din România, vizând atât instituția prezidențială, cât și premierul desemnat și partidele parlamentare.

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