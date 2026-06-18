PSD cere PNL să-l suspende pe Ciprian Ciucu după punerea sub control judiciar: „Retrageți-i sprijinul politic!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 18:23

PSD solicită conducerii PNL să îl suspende imediat pe primarul general Ciprian Ciucu din toate funcțiile de partid, după ce acesta a fost pus sub control judiciar într-un dosar DNA privind fapte de corupție. Social-democrații afirmă că liberalii trebuie să aplice „aceleași principii de integritate” pe care le-au cerut altor partide în situații similare.

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