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Politica· 1 min citire
PSD cere PNL să-l suspende pe Ciprian Ciucu după punerea sub control judiciar: „Retrageți-i sprijinul politic!”
Sorin Grindeanu la o ședință PSD
PSD solicită conducerii PNL să îl suspende imediat pe primarul general Ciprian Ciucu din toate funcțiile de partid, după ce acesta a fost pus sub control judiciar într-un dosar DNA privind fapte de corupție. Social-democrații afirmă că liberalii trebuie să aplice „aceleași principii de integritate” pe care le-au cerut altor partide în situații similare.
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