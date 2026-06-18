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Politica· 1 min citire

PSD cere PNL să-l suspende pe Ciprian Ciucu după punerea sub control judiciar: „Retrageți-i sprijinul politic!”

Sorin Grindeanu la o ședință PSD

Sorin Grindeanu la o ședință PSD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 18:23

PSD solicită conducerii PNL să îl suspende imediat pe primarul general Ciprian Ciucu din toate funcțiile de partid, după ce acesta a fost pus sub control judiciar într-un dosar DNA privind fapte de corupție. Social-democrații afirmă că liberalii trebuie să aplice „aceleași principii de integritate” pe care le-au cerut altor partide în situații similare.

PSD susține că, odată cu acuzația de luare de mită, PNL trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Ciucu pentru funcția de primar general al Capitalei. Totodată, social-democrații afirmă că edilul ar trebui „să facă pasul în spate”, așa cum cerea el însuși altor politicieni acuzați de corupție.

În mesajul transmis public, PSD acuză PNL de dublu standard și reamintește că liberalii au promovat ani la rând discursul anti-corupție. În acest context, social-democrații cer ca Ciucu și PNL „să respecte regulile pe care le-au impus altora”.

PSD enumeră și o serie de principii pe care, susține partidul, PNL ar trebui să le aplice: să nu comenteze deciziile magistraților, să nu invoce prezumția de nevinovăție pentru menținerea în funcție și să îi ceară lui Ciucu „să își demonstreze singur nevinovăția”.

Social-democrații merg chiar mai departe și afirmă că, dacă Ciucu nu demisionează, PNL ar trebui „să cheme bucureștenii la proteste” împotriva primarului general. PSD solicită și ONG-urilor anticorupție să se pronunțe public în acest caz.

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