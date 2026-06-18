Nicușor Dan, anunțuri-cheie despre mișcările la nivel european: drone, ajutorul NATO și negocieri decisive pentru bugetul UE

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut o serie de declarații importante în contextul reuniunii Consiliului European, evidențiind trei direcții majore aflate pe agenda actuală: securitatea flancului estic al Alianței, procesul de extindere al Uniunii Europene și negocierile privind viitorul buget multianual al UE.
Șeful statului a subliniat că aceste teme reprezintă priorități strategice, atât pentru România, cât și pentru partenerii săi europeni și transatlantici.
Dronele, în centrul discuțiilor de securitate la NATO
Una dintre principalele teme abordate a vizat incidentele recente cu drone și măsurile de răspuns la nivelul Alianței Nord-Atlantice.
„În primul rând, în urma muncii colegilor noștri de aici, în concluziile Consiliului, o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și consecință o întărire a Eastern Flank Watch.
În plus, vreau să vă anunț că în cursul întâlnirii de dimineață de la NATO mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum, în urma întâlnirii de azi dimineață, s-au adăugat Portugalia și Slovacia. Acesta este primul subiect.”
Moldova și Ucraina, pași oficiali în procesul de aderare la UE
Al doilea subiect major evidențiat de președinte privește extinderea Uniunii Europene.
Nicușor Dan a salutat faptul că Republica Moldova și Ucraina au început în mod formal procesul de aderare la UE, subiect care va fi inclus în concluziile Consiliului european.
„Al doilea subiect, suntem foarte bucuroși că Moldova și Ucraina au început formal procesul de aderare și asta se reflectă în concluziile Consiliului”, a declarat șeful statului jurnaliștilor.
Discuții intense privind bugetul Uniunii Europene
Al treilea punct major de pe agenda europeană îl reprezintă negocierile privind cadrul financiar multianual al Uniunii Europene.
Președintele României a explicat că statele membre se află într-un proces de armonizare a pozițiilor, iar România joacă un rol activ în coordonarea unui grup important de țări.
Și bineînțeles, subiectul mare pentru Europa de la acest Consiliu este discuția pe buget, pe cadrul financiar multianual. Și aici suntem într-un proces de agregare a pozițiilor diferitor state și sunt foarte bucuros să vă anunț că, în urma muncii colegilor noștri de aici, de la reprezentanță, cele 16 state sub coordonarea României, așa numiții prieteni ai coeziunii, au o poziție comună și pentru armonizarea acestei poziții, acum la ora 5 o să avem o întâlnire a acestor 16 state, cu care, astfel încât să mergem cu o poziție comună în interiorul Consiliului la această discuție pe buget. În linii mari, noi vrem un buget cât mai mare.
Vrem ca pe acest pilon 1 de coeziune și politică agricolă să rămână sume consistente. România tot timpul a dorit asta. Și în ceea ce privește pilonul 2 de competitivitate, după cum știți, aici am dorit întotdeauna ca, bineînțeles, să existe o competiție adevărată pe competitivitate, dar ca banii de aici să nu se ducă doar spre țările mai dezvoltate, să vină și spre țările mai puțin dezvoltate. Și pentru moment s-a obținut că, cu banii din acest fond de competitivitate, să se stimuleze întreg lanțul valoric”, a mai declarat NIcușor Dan.