Nicușor Dan, anunțuri-cheie despre mișcările la nivel european: drone, ajutorul NATO și negocieri decisive pentru bugetul UE

Publicat 18 iun. 2026, 18:04 Actualizat 18 iun. 2026, 18:05

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut o serie de declarații importante în contextul reuniunii Consiliului European, evidențiind trei direcții majore aflate pe agenda actuală: securitatea flancului estic al Alianței, procesul de extindere al Uniunii Europene și negocierile privind viitorul buget multianual al UE.

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