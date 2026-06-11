Tânără - reținută după ce a încercat să plece dintr-un supermarket cu produse de aproape 3.000 de lei fără să le plătească

Sursă: Realitatea.Net

O femeie în vârstă de 36 de ani din localitatea Ucea de Sus, județul Brașov, este cercetată penal după ce ar fi încercat să sustragă dintr-un supermarket din Făgăraș zeci de produse alimentare și articole de uz casnic, în valoare totală de aproximativ 3.000 de lei.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 10 iunie 2026, iar planul femeii a fost dejucat în ultimul moment de angajații magazinului, care au observat neregulile și au solicitat intervenția poliției.

Tentativă de furt descoperită la casele de marcat

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, femeia ar fi intrat în supermarket și ar fi adunat în cărucior numeroase produse alimentare și bunuri de uz casnic.

La casa de marcat, însă, aceasta ar fi achitat doar două pachete de bureți pentru vase, lăsând impresia că și-a finalizat cumpărăturile. După efectuarea plății, femeia ar fi trecut de zona de control având asupra sa restul produselor, care nu fuseseră scanate și nici achitate.

Suspiciunile personalului magazinului au apărut imediat, iar reprezentanții unității comerciale au alertat autoritățile.

Prejudiciul a fost recuperat integral

La scurt timp după sesizare, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au ajuns la fața locului și au demarat verificări.

În urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că valoarea totală a bunurilor care ar fi urmat să fie scoase din magazin fără plată se ridica la aproape 3.000 de lei. Toate produsele au fost recuperate și returnate societății comerciale, astfel încât prejudiciul a fost acoperit în totalitate.

Anchetatorii verifică dacă femeia a mai folosit aceeași metodă

Polițiștii iau în calcul posibilitatea ca femeia să fi recurs la același mod de operare și în alte situații. În acest sens, anchetatorii desfășoară verificări suplimentare pentru a stabili dacă există și alte fapte similare care îi pot fi atribuite.

Conform reprezentanților IPJ Brașov, cercetările urmăresc clarificarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore

Având în vedere circumstanțele cazului și suspiciunile existente, polițiștii au dispus reținerea femeii pentru o perioadă de 24 de ore.

Aceasta a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov, urmând ca procurorul de caz să decidă măsurile procesuale care se impun.

Dosarul penal este instrumentat de Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș, sub supravegherea unității de parchet competente.