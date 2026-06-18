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Un lider AUR, curtat de PSD: „Am primit telefon acum o oră!”
Foto/Arhivă
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că a fost contactat de un reprezentant al PSD pentru a se alătura echipei care lucrează la programul de guvernare. Declarația a fost făcută joi, în cadrul unei intervenții telefonice la un post TV, parlamentarul precizând că propunerea a venit pe neașteptate, cu doar o oră înainte de a intra în direct.
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