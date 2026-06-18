Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Un lider AUR, curtat de PSD: „Am primit telefon acum o oră!”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 14:18

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că a fost contactat de un reprezentant al PSD pentru a se alătura echipei care lucrează la programul de guvernare. Declarația a fost făcută joi, în cadrul unei intervenții telefonice la un post TV, parlamentarul precizând că propunerea a venit pe neașteptate, cu doar o oră înainte de a intra în direct.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a dezvăluit că a fost contactat recent de un reprezentant al social-democraților pentru a se alătura echipei care creionează viitoarea guvernare. „Acum o oră am primit un telefon dacă vreau să particip la programul de guvernare. De la un domn din PSD. I-am spus că trebuie reluat procesul de la zero”, a explicat acesta.

Totodată, comentând chemarea liberalului Ciprian Ciucu la DNA, parlamentarul AUR a lansat o prognoză sumbră pentru actuala configurație politică. El a lăsat să se înțeleagă că se așteaptă la o reconfigurare rapidă a Executivului.

„Am o presimțire că vom vedea săptămâna viitoare un guvern PSD-PNL. Am mai văzut filmul ăsta. Vă aduceți aminte de momentul Ludovic Orban”, a conchis Petrișor Peiu, făcând o paralelă cu episoadele din trecut de instabilitate și rearanjare a majorităților guvernamentale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

petrisor peiuPSD

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe