Tabăra Veștea contestă la tribunal deciziile luate în ședința PNL. Liberalii cer suspendarea ordinelor emise de Bolojan

Publicat 18 iun. 2026, 14:38 Sursă Realitatea PLUS

Tabăra pro-Veștea din PNL a depus la Tribunalul București o cerere de suspendare a hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național al partidului, prin care mai mulți parlamentari ar urma să fie sancționați dacă votează pentru învestirea noului Executiv.

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