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Justitie· 1 min citire

Tabăra Veștea contestă la tribunal deciziile luate în ședința PNL. Liberalii cer suspendarea ordinelor emise de Bolojan

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 14:38
SursăRealitatea PLUS

Tabăra pro-Veștea din PNL a depus la Tribunalul București o cerere de suspendare a hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național al partidului, prin care mai mulți parlamentari ar urma să fie sancționați dacă votează pentru învestirea noului Executiv.

Potrivit documentelor depuse la instanță, este vorba despre o cerere de ordonanță președințială prin care se solicită suspendarea efectelor rezoluției adoptate în această săptămână de conducerea Partidului Național Liberal.

Dosarul a fost deja înregistrat la Tribunalul București, iar în perioada următoare urmează să fie stabilit un termen de judecată, spun surse Realitatea PLUS.

Demersul vine după ce, în cadrul Biroului Politic Național, a fost adoptată o rezoluție potrivit căreia parlamentarii liberali care vor vota pentru instalarea Guvernului condus de Adrian Veștea riscă excluderea din partid.

Această decizie a fost contestată de tabăra favorabilă lui Adrian Veștea, care consideră că măsura trebuie suspendată de instanță până la soluționarea litigiului.

În cererea depusă la Tribunalul București au fost anexate documentele care stau la baza solicitării, iar magistrații urmează să analizeze dacă sunt îndeplinite condițiile pentru suspendarea efectelor hotărârilor adoptate de conducerea PNL.

Demersul are loc într-un moment tensionat pentru partid, în contextul apropierii congresului în care urmează să fie luate decizii importante privind conducerea formațiunii.

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