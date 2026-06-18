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Justitie· 1 min citire
Tabăra Veștea contestă la tribunal deciziile luate în ședința PNL. Liberalii cer suspendarea ordinelor emise de Bolojan
FOTO: Arhivă
Publicat18 iun. 2026, 14:38
SursăRealitatea PLUS
Tabăra pro-Veștea din PNL a depus la Tribunalul București o cerere de suspendare a hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național al partidului, prin care mai mulți parlamentari ar urma să fie sancționați dacă votează pentru învestirea noului Executiv.
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