Fiul său l-a dat de gol fără să vrea. Cum a fost localizat ofițerul rus mort în atentatul cu mașină-capcană de lângă Moscova

Un ofițer rus de rang înalt a fost ucis marți într-o explozie produsă în apropierea Moscovei, după ce persoane necunoscute ar fi detonat un dispozitiv exploziv amplasat într-un automobil. Potrivit unor relatări apărute în presa rusă și pe canale de Telegram apropiate mediilor militare, poziția ofițerului ar fi putut fi descoperită în urma unei erori atribuite fiului său.

Victima este identificată neoficial drept Damir Davîdov, unul dintre responsabilii Ministerului rus al Apărării pentru coordonarea trupelor de rachete și artilerie. Autoritățile nu au confirmat până în acest moment identitatea persoanei decedate.

Explozia a avut loc în Balașiha, o suburbie situată la est de Moscova. Potrivit informațiilor preliminare, dispozitivul exploziv ar fi avut o putere echivalentă cu aproximativ 500 de grame de TNT.

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care un BMW X3 este cuprins de flăcări în urma deflagrației. Martorii susțin că vehiculul ar fi continuat să se deplaseze câțiva metri înainte de a lovi o altă mașină parcată.

Conform unor surse media ruse, Davîdov ar fi fost scos din epava în flăcări, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Ipoteză privind o postare online și expunerea datelor

Mai multe canale de Telegram susțin că atentatorii ar fi reușit să identifice automobilul pe baza numărului de înmatriculare apărut într-o fotografie publicată pe rețelele de socializare de Rafael Davîdov, fiul colonelului și cadet al armatei ruse.

În imagine, tânărul apare lângă un BMW care ar corespunde vehiculului distrus în explozie. Numărul de înmatriculare este vizibil, iar analiști citați de presa rusă afirmă că această informație ar fi putut facilita localizarea ofițerului.

Până în acest moment, aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.

Cine era ofițerul vizat

Damir Davîdov era considerat unul dintre responsabilii importanți ai logisticii militare ruse, fiind implicat în coordonarea livrărilor de armament către trupele aflate pe frontul din Ucraina.

Se crede că acesta era responsabil pentru furnizarea de rachete și muniție de artilerie către linia frontului pentru Ministerul rus al Apărării. El deținea gradul de colonel de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei.

De asemenea, potrivit unor surse, ar fi fost implicat direct în planificarea și organizarea invaziei militare ruse din 24 februarie 2022, conform unei baze de date numite „Cartea Călăilor”, înființată de Ucraina pentru a aduna dovezi ale crimelor de război.

Oficialul provenea, se pare, din orașul închis Zarecinîi, unde principalul angajator este corporația de stat Rosatom. Industria locală este orientată spre producția de componente pentru arme nucleare. Davîdov ar fi deținut mai multe brevete pentru motoare de rachetă și muniție de artilerie.

Înainte de războiul din Ucraina, în 2009, se spune că ar fi condus Biroul Tehnic Central de Testare (unitatea militară 63341) la Regimentul 51 Arsenal, iar ulterior a fost numit șef al Direcției de Aprovizionare cu Rachete și Muniții din cadrul Direcției Principale de Artilerie a Ministerului Apărării din Rusia în 2017, conform proiectului Evocation.

Reacții și revendicări neconfirmate

Atentatul are loc într-un context în care mai mulți oficiali și militari ruși au fost vizați în ultimii ani de atacuri atribuite, direct sau indirect, conflictului din Ucraina.

La mai puțin de doi kilometri de locul exploziei de marți, locotenent-generalul Iaroslav Moskalik a fost ucis anul trecut într-un incident similar. Acesta a murit în urma detonării de la distanță a unei mașini-capcană, în timp ce se apropia de propriul vehicul.

În spațiul public au apărut și revendicări neconfirmate. Într-unul dintre mesaje se afirmă: „Există suficienți ruși care îl urăsc pe Putin”. Grupul „Scânteia Neagră" revendică atacuri împotriva infrastructurii strategice a Rusiei.

Același ofițer ar fi fost implicat în organizarea logisticii militare ruse, fiind menționat în surse ca responsabil pentru fluxul de armament și muniție către front.

Ancheta și reacțiile autorităților

În urma exploziei, autoritățile ruse au anunțat deschiderea unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului. Presa locală relatează, de asemenea, că un al doilea dispozitiv exploziv ar fi fost descoperit și neutralizat în sud-vestul Moscovei.

Până la această oră, autoritățile ucrainene nu au comentat informațiile privind atacul.

Măsuri de securitate sporite la Kremlin

Incidentul survine într-un moment în care Kremlinul și-a intensificat măsurile de securitate, pe fondul temerilor privind posibile atentate împotriva oficialilor ruși.

Potrivit unor relatări din presa internațională, Vladimir Putin și-ar fi mutat cele două fiice, Maria Voronțova și Katerina Tihonova, într-un complex puternic securizat din regiunea Valdai.

Complexul este protejat de sisteme extinse de apărare antiaeriană și este considerat unul dintre cele mai bine securizate obiective din Federația Rusă.

În paralel, liderul de la Kremlin ar fi ordonat verificări suplimentare ale rețelelor de supraveghere video din țară, pe fondul îngrijorărilor că acestea ar putea fi compromise și folosite pentru monitorizarea deplasărilor oficialilor de rang înalt.