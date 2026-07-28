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Locale· 2 min citire
Realitatea PLUS cere desecretizarea sumelor trimise Ucrainei. Țara este blocată de „reformele” lui Ilie Bolojan
Publicat28 iul. 2026, 12:47
Actualizat28 iul. 2026, 12:56
SursăRealitatea PLUS
Realitatea PLUS cere desecretizarea sumelor pe care România le-a trimis către Ucraina și Republica Moldova. În timp ce guvernanții susțin că nu sunt bani pentru menținerea veniturilor cadrelor medicale, iar medicii ies în stradă chiar în aceste momente, postul nostru de televiziune solicită transparență totală în privința fondurilor acordate celor două state. Vrem să aflăm care sunt aceste sume și dacă ele ar fi putut contribui la acoperirea necesarului financiar din sistemul sanitar.
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