Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Adolescent de 14 ani, mort după ce trotineta sa a fost lovită de o mașină pe DN 19
Adolescent lovit de trotinetă/ Sursa foto: Bihon.ro
Un adolescent de 14 ani a murit marți la spital, după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de un autoturism pe DN 19, la intersecția cu drumul comunal 112, în județul Bihor. Băiatul fusese preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la unitatea medicală, însă rănile suferite i-au fost fatale.
Citește și
- 13:56Șoferiță aproape în comă alcoolică, implicată într-un accident rutier în apropiere de Vatra Dornei. Alcoolemie uriașă descoperită de polițiști
- 13:05Incident grav în județul Mehedinți. Navă de croazieră cu peste 200 de persoane la bord, eşuată pe Dunăre
- 12:47Realitatea PLUS cere desecretizarea sumelor trimise Ucrainei. Țara este blocată de „reformele” lui Ilie Bolojan
- 11:40Polițiștii îl caută de trei luni pe hoțul care a furat portofelul unei femei. Imaginile cu suspectul au fost făcute publice abia acum
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News