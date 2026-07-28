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Locale· 2 min citire
Șoferiță aproape în comă alcoolică, implicată într-un accident rutier în apropiere de Vatra Dornei. Alcoolemie uriașă descoperită de polițiști
Accident rutier
O femeie aflată la volan sub influența unei cantități impresionante de alcool a provocat un accident rutier în apropiere de Vatra Dornei. Deși impactul s-a soldat doar cu pagube materiale, rezultatul testării cu aparatul etilotest i-a șocat pe polițiști, indicând o alcoolemie extrem de ridicată.
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