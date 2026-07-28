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Șoferiță aproape în comă alcoolică, implicată într-un accident rutier în apropiere de Vatra Dornei. Alcoolemie uriașă descoperită de polițiști

Accident rutier

Accident rutier

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 13:56

O femeie aflată la volan sub influența unei cantități impresionante de alcool a provocat un accident rutier în apropiere de Vatra Dornei. Deși impactul s-a soldat doar cu pagube materiale, rezultatul testării cu aparatul etilotest i-a șocat pe polițiști, indicând o alcoolemie extrem de ridicată.

Accident provocat de o șoferiță aflată sub influența alcoolului

Incidentul s-a produs luni, în apropiere de Vatra Dornei, după ce autoturismul condus de femeie a intrat în coliziune cu o mașină care circula regulamentar în fața sa, arată informatiata.ro.

Din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate victime, însă cele două autoturisme au suferit avarii.

Testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie uriașă

Ajunși la locul accidentului, polițiștii au verificat starea conducătoarei auto și au supus-o testării cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o concentrație de 1,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care sugerează o intoxicație alcoolică severă și care poate afecta grav capacitatea de a conduce un autovehicul în siguranță.

Dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului

Având în vedere valoarea alcoolemiei, femeia urmează să fie supusă procedurilor legale pentru stabilirea exactă a concentrației de alcool din sânge.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Oamenii legii reamintesc că șofatul după consumul de alcool reprezintă unul dintre cei mai importanți factori care contribuie la producerea accidentelor rutiere grave.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să nu urce niciodată la volan după ce au consumat băuturi alcoolice și să apeleze la mijloace alternative de transport, pentru a evita tragedii care pot avea consecințe ireversibile.

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