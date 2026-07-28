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Locale· 1 min citire
Accident în județul Suceava. Un tânăr a fost grav rănit după ce a intrat cu toată viteza într-un cap de pod
FOTO: ISU Suceava
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost rănit grav în urma unui accident rutier produs în noaptea de luni spre marți, pe drumul european E85, în localitatea Cumpărătura, județul Suceava, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).
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