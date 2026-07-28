Accident în județul Suceava. Un tânăr a fost grav rănit după ce a intrat cu toată viteza într-un cap de pod

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 08:53

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost rănit grav în urma unui accident rutier produs în noaptea de luni spre marți, pe drumul european E85, în localitatea Cumpărătura, județul Suceava, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

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