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Accident în județul Suceava. Un tânăr a fost grav rănit după ce a intrat cu toată viteza într-un cap de pod

FOTO: ISU Suceava

FOTO: ISU Suceava

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 08:53

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost rănit grav în urma unui accident rutier produs în noaptea de luni spre marți, pe drumul european E85, în localitatea Cumpărătura, județul Suceava, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Victima era semi-conștientă

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic.

”Este vorba despre un autoturism care a lovit un cap de pod, fiind implicat doar conducătorul acestuia, un tânăr în vârstă de aproximativ 20 de ani, semi-conștient. Acesta a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la UPU Suceava”, a transmis ISU.

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