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Locale· 1 min citire
„Unde ne ascundem dacă vine o dronă?” Panică în sud-estul României după patru zile de alerte
Publicat28 iul. 2026, 08:52
SursăRealitatea PLUS
Alertele emise în ultimele patru zile în județele din sud-estul României au stârnit tot mai multă îngrijorare în rândul populației. După pătrunderea repetată a unor drone pe teritoriul țării, oamenii spun că nu se mai simt în siguranță și se tem că un astfel de aparat ar putea cădea peste case sau blocuri, potrivit Realitatea PLUS.
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