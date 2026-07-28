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Locale· 1 min citire

„Unde ne ascundem dacă vine o dronă?” Panică în sud-estul României după patru zile de alerte

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iul. 2026, 08:52
SursăRealitatea PLUS

Alertele emise în ultimele patru zile în județele din sud-estul României au stârnit tot mai multă îngrijorare în rândul populației. După pătrunderea repetată a unor drone pe teritoriul țării, oamenii spun că nu se mai simt în siguranță și se tem că un astfel de aparat ar putea cădea peste case sau blocuri, potrivit Realitatea PLUS.

Mulți locuitori consideră că dronele ar trebui interceptate înainte să intre în spațiul aerian românesc și se întreabă dacă Armata este suficient de pregătită pentru a proteja populația în cazul unei escaladări.

Lipsa adăposturilor, una dintre cele mai mari temeri

O altă problemă semnalată de oameni este lipsa adăposturilor în care să se refugieze atunci când sunt transmise mesaje RO-Alert. Unii spun că nu au buncăre sau alte spații sigure în apropiere și că rămân în locuințe cu teama că o dronă ar putea ajunge în zona lor.

Starea de neliniște este cu atât mai mare cu cât incidentele s-au repetat într-un interval scurt. Locuitorii susțin că au început să se teamă inclusiv să mai rămână în case în timpul alertelor. Deși doborârea dronelor este privită ca un semn că autoritățile pot interveni, oamenii cer măsuri mai rapide, o reacție mai fermă și explicații clare despre modul în care trebuie să se protejeze în situații de pericol.

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