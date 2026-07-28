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Locale· 1 min citire
Incident grav în județul Mehedinți. Navă de croazieră cu peste 200 de persoane la bord, eşuată pe Dunăre
FOTO: Actual de Mehedinți
Publicat28 iul. 2026, 13:05
Actualizat28 iul. 2026, 13:06
O navă de pasageri sub pavilion elveţian a eşuat pe Dunăre, în apropierea localităţii Salcia, din judeţul Mehedinţi, din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului. Vasul de croazieră Viking Ullur, care transporta 186 de pasageri şi 52 de membri ai echipajului, se îndrepta spre Bulgaria.
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