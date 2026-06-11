Tunul de peste 1 milion de euro dat de directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș. Deconturi fictive către o firmă din Turcia

Sursă: Realitatea.Net

Nereguli grave descoperite de Curtea de Conturi la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România. Potrivit unui raport al instituției, Metrorex SA, la conducerea căreia se află directorul general Mariana Miclăuș, ar fi decontat către o companie din Turcia lucrări în valoare de peste un milion de euro, care nu au fost executate, în cadrul proiectului de extindere a magistralei de metrou către Aeroportul Otopeni.

Raportul Curții de Conturi a României, întocmit în urma misiunii de audit desfășurate în perioada 19 ianuarie – 13 martie 2026 la Metrorex SA, relevă existența unor nereguli majore în cadrul proiectului de extindere a magistralei de metrou către Aeroportul Internațional Henri Coandă. Potrivit auditorilor, compania ar fi achitat lucrări neexecutate în valoare de peste un milion de euro către constructorul implicat în realizarea obiectivului.

Este vorba despre Secțiunea Nord, Tokyo – Aeroportul Henri Coandă, executată de asocierea formată din compania turcă Gülermak Ağir Sanayi İnşaat Ve Taahhüt A.Ş. și Somet SA.

Proiectul este finanțat din fonduri rambursabile acordate în baza acordului de împrumut încheiat între România și Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei (JICA), semnat la Tokyo la data de 10 martie 2010.

„Decontarea în avans a sumei de 5.530.503,70 lei (n.r. adică circa 1.100.000 de euro) pentru lucrări neefectuate la „Staţia Otopeni – CC06” și „Staţia Aeroport Otopeni și galerie – CC 08” în cadrul „Proiectului privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – București (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni). Lotul 1.2: Tokyo – Aeroport Otopeni” (JICA ROMP5)”, se arată în concluzia auditorilor de conturi.

Având în vedere neregulile grave identificate, Curtea de Conturi a României a impus directorului general al Metrorex, Mariana Miclăuș, ca până la data de 30 octombrie 2026 să reanalizeze „modul de acceptare la plată atât al situaţiilor de lucrări decontate la „Staţia Otopeni – CC 06” şi „Staţia Aeroport Otopeni şi galerie – CC 08” în vederea „stabilirii realităţii/exactităţii lucrărilor executate, cât şi pentru celelalte centre de cost ale contractului şi, în consecinţă, va dispune măsuri de regularizare/recuperare/reconciliere a diferenţelor rezultate, inclusiv a ajustărilor de preţ aferente, în conformitate cu prevederile contractuale”.

Metrorex trebuie să recupereze suma de 5.530.503,70 lei de la constructorul turc pentru lucrări fictive, plătite în avans.