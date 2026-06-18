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Justitie· 1 min citire
CCR a amânat decizia privind Programul SAFE - SURSE
FOTO: Arhivă
Publicat18 iun. 2026, 11:36
Actualizat18 iun. 2026, 11:38
SursăRealitatea PLUS
Curtea Constituțională a României a decis, joi, să amâne pronunțarea în cazul sesizării formulate de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, referitoare la un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, legat de OUG nr. 38/2026 privind programul SAFE, potrivit surselor Realitatea PLUS.
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