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Justitie· 1 min citire

Și-a drogat fiica și pe prietena ei, pe care apoi a violat-o. Caz șocant în Timiș

Viol

Viol

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 08:17
SursăRealitatea PLUS

Caz șocant în Timiș. Un bărbat și-a drogat propria fiică și pe prietena ei, iar pe cea din urmă a și violat-o. Individul de 38 de ani se află acum în spatele gratiilor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul le administra fetelor substanțe cu efect sedativ, iar apoi profita de starea lor de inconștiență și o abuza sexual pe prietena fiicei lui. Ba mai mult, acesta a și fotografiat-o pe adolescenta de 17 ani dezbrăcată. Când victima a realizat ce i s-a întâmplat, a făcut plângere la poliție.

Bărbatul a declarat inițial că fata ar fi iubita lui. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Este cercetat pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă.

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