Și-a drogat fiica și pe prietena ei, pe care apoi a violat-o. Caz șocant în Timiș

Publicat 18 iun. 2026, 08:17 Sursă Realitatea PLUS

Caz șocant în Timiș. Un bărbat și-a drogat propria fiică și pe prietena ei, iar pe cea din urmă a și violat-o. Individul de 38 de ani se află acum în spatele gratiilor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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