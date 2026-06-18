Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Și-a drogat fiica și pe prietena ei, pe care apoi a violat-o. Caz șocant în Timiș
Viol
Publicat18 iun. 2026, 08:17
SursăRealitatea PLUS
Caz șocant în Timiș. Un bărbat și-a drogat propria fiică și pe prietena ei, iar pe cea din urmă a și violat-o. Individul de 38 de ani se află acum în spatele gratiilor. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Citește și
- 21:45Artist de muzică populară, condamnat la 17 ani de închisoare pentru viol asupra minorilor. Verdict definitiv într-un dosar care a șocat lumea folclorului
- 14:20Modificări majore în Codul Penal: Senatul redefinește pornografia infantilă
- 10:26Personaje-cheie din dosarul Coldea, eliminate în condiții suspecte. Operațiuni în stil mafiot
- 09:48Percheziții de amploare în București și Ilfov: vizate grupările Ștoacă și Toboșarii - SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News