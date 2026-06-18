Despăgubiri de peste 1.000.000 RON, cerute artizanilor care au orchestrat abuzurile împotriva Realitatea PLUS. Avocatul Matei Ștefănescu explică cum vor răspunde solidar membrii CNA

Compania PHG Media Invest a inițiat o acțiune în instanță împotriva unor membri actuali ai Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), printre care Valentin Jucan, Monica Gubernat și Mircea Toma, pentru ca aceștia să răspundă personal pentru toate abuzurile săvârșite.
Scopul acestor demersuri judiciare vizează antrenarea răspunderii personale a membrilor CNA
Este prima acțiune depusă împotriva CNA și a membrilor CNA, date fiind gravele abuzuri ale acestora din ultimii 2 ani împotriva uneia dintre ultimele voci ale românilor din presă.
În această perioadă, am fost jigniți și discriminați de unii dintre membrii acestui organ al puterii opresive a sistemului, cu apelative precum ”oficină de partid” și „păianjen născut din prostie și furie”. Este important de menționat că acțiunea nu îi vizează pe toții membrii CNA, ci doar pe aceia care au fost părtași în cadrul acestor abuzuri.
Dincolo de prejudiciile imense create postului nostru prin toate sancțiunile abuzive, scopul acestor demersuri judiciare vizează antrenarea răspunderii personale a membrilor CNA, deoarece nu vom permite niciodată ca libertatea de exprimare și dreptul la informare al românilor să fie călcat în picioare.
Avocat: ”Vom urmări ca membrii CNA să răspundă personal”
Matei Ștefănescu, unul dintre avocații Realitatea Plus în acest dosar, afirmă că „este doar începutul unor demersuri judiciare prin care vom urmări ca membrii CNA să răspundă personal, în solidar, pentru toate abuzurile săvârșite împotriva libertății de exprimare și a dreptului fundamental la informare al românilor.
Vorbim despre un lung șir de abuzuri, care se circumscriu unor fapte delictuale extrem de grave realizate prin acțiuni coordonate împotriva Realitatea PLUS, ce au culminat cu Decizia vădit nelegală de retragere a licenței din 7 Aprilie 2026. Pentru fiecare abuz vor răspunde în cadrul unor demersuri judiciare separate, împreună cu măsurile asiguratorii prevăzute de lege.”
Explicațiile avocatului PHG Media Invest, pe larg, aici:
Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la membrii CNA vizați de demersurile avocaților PHG Media Invest. Nu am primit niciun răspuns. Doar președintele CNA Valentin Jucan a publicat mesajul transmis de jurnaliștii Realitatea pe pagina sa de Facebook, în care lansează noi atacuri.
„Când aplicarea legii deranjează, unii aleg să încalce legea din nou. Așa arată un șantaj la adresa membrilor CNA care au decis să aplice legea”, a scris Valentin Jucan pe pagina sa de Facebook.