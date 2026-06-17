Artist de muzică populară, condamnat la 17 ani de închisoare pentru viol asupra minorilor. Verdict definitiv într-un dosar care a șocat lumea folclorului

Un dosar care a provocat un val de reacții în lumea muzicii populare s-a încheiat cu o condamnare definitivă. Curtea de Apel Galați a decis ca artistul de muzică populară Aurică Totolici să execute o pedeapsă de 17 ani și 6 luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru infracțiuni comise asupra unor minori care îi erau elevi la cursurile de canto.
Hotărârea instanței este definitivă și pune capăt unui proces care a atras atenția opiniei publice încă de la începutul anchetei.
Infracțiunile pentru care a fost condamnat
Potrivit deciziei instanței, Aurică Totolici a fost condamnat pentru viol asupra unui minor, rele tratamente aplicate minorului, înlesnirea actelor sexuale între minori și corupere sexuală a minorilor.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorii au dispus și interzicerea exercitării unor drepturi, ca măsură complementară.
Totodată, instanța a decis ca artistul să achite daune morale în valoare de 10.000 de euro către două dintre victime. În cazul celei de-a treia persoane, solicitarea a fost respinsă deoarece a fost depusă după expirarea termenului legal.
Pentru garantarea recuperării sumelor stabilite de instanță, a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor condamnatului.
Ancheta a pornit de la două victime
Cercetările au fost desfășurate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați.
Inițial, anchetatorii au investigat acuzațiile formulate în legătură cu două victime, însă pe parcursul investigațiilor dosarul a fost extins și a inclus o a treia persoană.
Potrivit informațiilor din anchetă, victimele sunt trei băieți minori care participau la lecții de canto susținute de Aurică Totolici. Faptele cercetate ar fi avut loc începând din septembrie 2023, moment în care a fost declanșată investigația.
Va fi inclus în Registrul Național al Agresorilor Sexuali
Ca urmare a condamnării definitive, autoritățile au dispus înscrierea lui Aurică Totolici în Registrul Național al Agresorilor Sexuali.
De asemenea, au fost recoltate probe biologice pentru introducerea profilului său genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.
Conform concluziilor din dosar, acesta avea discernământ în momentul săvârșirii faptelor pentru care a fost condamnat.
Peste două decenii în lumea culturală din Galați
Aurică Totolici a activat timp de 22 de ani în cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galați și a fost membru al Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului”.
Artistul s-a pensionat la sfârșitul anului 2023, după o carieră îndelungată în domeniul folcloric.
Reprezentanții Centrului Cultural au declarat că au fost surprinși de acuzațiile formulate împotriva fostului angajat și au precizat că, pe durata activității sale în instituție, nu au existat incidente similare cunoscute.