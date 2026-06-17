Artist de muzică populară, condamnat la 17 ani de închisoare pentru viol asupra minorilor. Verdict definitiv într-un dosar care a șocat lumea folclorului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 21:45

Un dosar care a provocat un val de reacții în lumea muzicii populare s-a încheiat cu o condamnare definitivă. Curtea de Apel Galați a decis ca artistul de muzică populară Aurică Totolici să execute o pedeapsă de 17 ani și 6 luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru infracțiuni comise asupra unor minori care îi erau elevi la cursurile de canto.

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