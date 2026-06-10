Haos în inima Havanei. Cubanezii trăiesc pe întuneric

Sursă: Realitatea PLUS

Cuba traversează una dintre cele mai grele perioade din ultimii ani. Penele de curent au devenit o normalitate, combustibilul lipsește, iar milioane de oameni se confruntă zilnic cu lipsuri. În timp ce tensiunile dintre Havana și Washington se adâncesc, efectele se văd direct în viața de zi cu zi a populației.

Cuba se stinge. Insula rezistă cu ultimele rezerve

În multe zone din Cuba , electricitatea este disponibilă doar câteva ore pe zi. În unele cartiere din Havana, oamenii au rămas fără curent zile la rând, iar odată cu lipsa energiei au apărut și alte probleme: apa nu mai ajunge la etajele superioare ale blocurilor, alimentele se strică rapid, iar temperaturile ridicate fac viața aproape insuportabilă.

„Viața este foarte grea pentru toată lumea. Prețurile la alimente continuă să crească, în loc să scadă. Niciun salariu nu este suficient pentru a acoperi costurile lunare. Situația este critică.”, zic oamenii.

În mai multe zone au avut loc proteste spontane, pe fondul întreruperilor repetate și al costurilor tot mai greu de suportat.

În paralel , economia insulei pierde teren. Turismul, una dintre principalele surse de venit, este vizibil afectat.

Analiștii spun că dialogul dintre Havana și Washington rămâne blocat, iar perspectivele sunt incerte. În plus, meteorologii avertizează că lunile următoare ar putea aduce temperaturi și mai ridicate în regiunea Caraibelor, ceea ce riscă să adâncească criza.