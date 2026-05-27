Pene masive de curent și gaz în Cuba. Locuitorii mănâncă o dată pe zi

Situație dramatică în Cuba, țară care traversează una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii! Penele masive de curent, lipsa combustibilului și a gazului îi împing pe cetățeni să recurgă la soluții disperate pentru a putea supraviețui. În al doilea cel mai mare oraș din Cuba, oamenii au ajuns să gătească cu lemne, cărbuni, plastic sau chiar cartoane. Astfel, foametea și epuizarea sunt consecințe întâlnite tot mai frecvent printre locuitori.

Oamenii, nevoiți să facă foc cu polistiren

Așa arată astăzi realitatea din Santiago de Cuba, al doilea oraș ca mărime al țării: oamenii au ajuns să facă focul cu orice materiale pentru a putea supraviețui. Electricitatea este întreruptă chiar și 20 de ore pe zi, iar sistemul de distribuție al gazelor naturale este închis aproape în întregime.

Complexurile de blocuri înalte de 18 etaje, cu câte 120 de apartamente, sunt acum învăluite în nori de fum proveniți de la focurile improvizate în locuințe. Viața oamenilor s-a înrăutățit din cauza economiei aflate în colaps de ani de zile și din cauza presiunilor făcute de administrația de la Washington asupra guvernului comunist de la Havana.

După capturarea lui Nicolas Maduro, Statele Unite au blocat transporturile de petrol din Venezuela, iar mai apoi au fost sistate aproape complet și livrările din Mexic. Ambele țări sunt pe lista furnizorilor esențiali pentru Cuba.

Locuitorii țării spun că sunt epuizați din cauza situației dramatice. Pentru că nimeni nu știe când vine curentul , oamenii lasă luminile și ventilatoarele pornite și pe timpul nopții. În cazul în care electricitatea revine brusc, lumina îi trezește, iar aceștia se grăbesc să pună haine la spălat sau să gătească. Mulți mănâncă doar o singură dată pe zi.