În capitala Belgiei, Bruxelles, au avut loc circa 90 de intervenții ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuți sau a crengilor rupte, a relatat duminică agenția belgiană de știri Belga. Și în alte părți ale țării s-au înregistrat pagube materiale.



În Scoția și Norvegia, unele gospodării erau încă fără curent electric duminică dimineață, după ce liniile electrice au fost grav avariate de căderi de copaci.



Potrivit postului de radio norvegian NRK, zeci de mii de gospodării din sudul și centrul țării scandinave nu aveau electricitate duminică dimineață.



În Scoția, pasagerii au fost atenționați să se aștepte la perturbări ale traficului feroviar, în condițiile în care lucrările de reparații după furtună continuă, potrivit Asociației de Presă Britanice (PA).



În Olanda, avertizarea de furtună de sâmbătă a fost ridicată. Nu au fost raportate pagube majore, dar s-au înregistrat perturbări pe drumuri din cauza copacilor căzuți.



Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde circa 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă, situația s-a normalizat în mare măsură. Cu toate acestea, ca măsură de precauție, alte 10 zboruri au fost anulate duminică.