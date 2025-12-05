Un exemplu oferit de dr. Bilic este somonul. Contrar preferințelor pentru fileurile expuse în supermarketuri, bucăți precum capetele, burțile sau înotătoarele au un conținut mai mare de nutrienți. Conform unui studiu finlandez, aceste segmente includ niveluri ridicate de calciu, colagen, fier și acizi grași omega-3: „Conform analizei, produsele din pește preparate cu ingrediente secundare pot conține de până la 20 ori mai mult calciu, de 5 ori mai mult colagen marin, de 2 ori mai mult fier și de 10 ori mai mult zinc la 100g, comparativ cu produsele din file.

Studiul a constatat, de asemenea, niveluri ridicate de vitamina D și acizi grași omega-3 în aceste bucăți secundare. Concentrațiile mai mari de nutrienți se datorează prezenței crescute a oaselor și cartilajului în materiile prime, care îmbunătățesc conținutul de calciu și vitamina D”, a precizat medicul.

Dr. Bilic a evidențiat și rolul fierului: „Segmentele secundare de somon conțin dublul cantității de fier față de fileuri, prin urmare produsele obținute din astfel de ingrediente ar ajuta la corectarea deficitului de fier și ar îmbunătăți și eficiența procesării peștelui.”

Sardinele în sos tomat

Un alt exemplu de produs accesibil cu valoare nutritivă ridicată îl reprezintă conservele de sardine în sos tomat. Acestea sunt recomandate pentru aportul bogat de omega-3, calciu și fier. „Sardina este un pește care se hrănește direct cu alge, deci concentrează în carnea ei cea mai mare cantitate de acizi grași esențiali omega 3”, a notat dr. Bilic.

Beneficiile suplimentare ale consumului de sardine

Sardinele nu prezintă risc semnificativ de contaminare cu mercur și, fiind un pește sălbatic, nu provin din acvacultură. Variantele în sos tomat sunt considerate mai potrivite decât cele în ulei, datorită conținutului caloric redus și acidității crescute. „Pentru sardine nu există acvacultură, este un pește sălbatic prin definiție și nici risc de contaminare cu mercur nu are.

De ce conservă de sardine? Pentru că este fiartă bine și peștele se poate consuma cu tot cu oase, de unde aportul mare de calciu și fier. Iar varianta în sos tomat are calorii mai puține decât cea în ulei și o aciditate crescută, care potențează absorția fierului”, a completat medicul.

Ce trebuie să faci cu carnea pentru a se frăgezi și a avea un gust aparte. Trucul pe care trebuie să-l cunoască toate gospodinele