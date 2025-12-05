Decizia este privită ca o victorie a actualului secretar din domeniul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut drept un sceptic antivaccinist și un promotor al unor teorii pseudoștiințifice.

Comitetul de consilieri pentru vaccinuri al CDC a votat, cu un scor de 8-3, să elimine recomandarea generală ca toți nou-născuții să fie vaccinați la naștere, menținând această indicație doar pentru sugarii ale căror mame au fost testate pozitiv pentru infecție sau au un statut necunoscut, scrie Politico.

Conform recomandării anterioare, care acum a fost eliminată, doza administrată la naștere era urmată de încă două vaccinuri: la 1-2 luni și apoi între 6 și 18 luni.

Acum, comisia a recomandat părinților să administreze prima doză nu mai devreme de două luni.

„Aceasta are un potențial uriaș de a provoca daune și sper pur și simplu ca acest comitet să își asume responsabilitatea atunci când aceste daune vor apărea”, a declarat un membru al consiliului care a votat împotriva schimbării recomandării.

Schimbarea va intra în vigoare doar dacă va fi aprobată de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.