Regulile prevăd participarea la un curs de valori de cinci zile, urmat de semnarea unei „Declarații de integrare” ce conține zece porunci, menite să clarifice standardele de comportament considerate fundamentale de stat.

Declarațiile ministrului Claudia Plakolm

Claudia Plakolm (ÖVP), ministru pentru Europa, Integrare și Familie, a prezentat programul joi, explicând filosofia din spatele noilor reguli. Cursurile includ activități practice și module suplimentare pentru aprofundarea temelor. „Cine vrea să rămână la noi trebuie să știe pentru ce acceptă Austria și ce Austria nu va accepta niciodată”, a declarat Plakolm, citată de „Heute”. Ea a subliniat că integrarea „nu este o ofertă, ci o obligație”, iar nerespectarea regulilor poate duce la restricții sau chiar la revocarea titlului de ședere. Sunt prevăzute și seminare suplimentare dedicate prevenirii violenței și egalității între femei și bărbați, scrie Heute.

Cele zece porunci pentru migranți

Austria intenționează să introducă o listă de zece reguli fundamentale, pe care migranții vor trebui să le semneze pentru a continua procesul de integrare și pentru a putea obține cetățenia. Documentul începe cu formula „Declar pe propria răspundere” și include următoarele angajamente:

1 – Să respect demnitatea și drepturile celorlalți.

2 – Să respect statul de drept, legile, poliția și instituțiile statului și să resping orice formă de justiție proprie.

3 – Să tratez femeile și bărbații în mod egal.

4 – Să mă comport respectuos în spațiul public și online.

5 – Să mă implic în viața din Austria și să îmi asum responsabilitatea pentru conviețuire.

6 – Să respect și să trăiesc valorile și tradițiile Austriei.

7 – Să mă opun violenței, discriminării și rasismului.

8 – Să respect alte religii și să resping orice formă de ură, inclusiv antisemitismul.

9 – Să învăț și să folosesc limba germană pentru a participa la viața socială și profesională.

10 – Să am grijă de propria persoană și să mă străduiesc să obțin un loc de muncă.

Date despre populația străină

La începutul anului 2025, în Austria trăiau aproximativ 1,9 milioane de străini, adică în jur de 20% din populația totală. În 2015, numărul lor era de 1,2 milioane, reprezentând circa 13% din populație. Cele mai mari comunități de străini în 2024 au fost: germanii (aproximativ 240.000), românii (aproximativ 160.000) și turcii (aproximativ 124.000). Populația cu origini migratorii, care include persoanele naturalizate și austriecii cu ambii părinți născuți în străinătate, depășea 2,5 milioane de oameni, adică aproape 28% din populația țării.

