Donald Trump, recompensat de FIFA cu premiul pentru PACE: "Nu am nevoie de premii, trebuie să salvez vieți!" - VIDEO

Premiul FIFA pentru pace a fost inițiat în urmă cu o lună (Profimedia)
Președintele Donald Trump a fost recompensat vineri, la Washington, cu primul „Premiu pentru Pace” acordat de FIFA. Distincția i-a fost înmânată de președintele organizației, Gianni Infantino, în cadrul unei gale fastuoase organizate cu ocazia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială 2026.

"Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoare ale vieții mele. Și dincolo de premii… am salvat milioane și milioane de vieți”, a declarat Trump pe scenă, alături de Infantino.

Premiul, introdus de FIFA luna trecută fără consultarea Consiliului organizației, are scopul de a recompensa „persoane care au luat măsuri excepționale pentru pace și au reușit să unească oameni din întreaga lume”.

Totuși, lipsa de transparență a procesului au stârnit controverse, scrie The New York Times.

Spre deosebire de Nobel, acordat anual pe baza unui proces riguros de nominalizări și voturi, FIFA nu a anunțat niciodată candidați sau criterii clare, iar Consiliul și Congresul organizației nu au fost implicate în desemnarea câștigătorului.

 