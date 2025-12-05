"Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoare ale vieții mele. Și dincolo de premii… am salvat milioane și milioane de vieți”, a declarat Trump pe scenă, alături de Infantino.

Premiul, introdus de FIFA luna trecută fără consultarea Consiliului organizației, are scopul de a recompensa „persoane care au luat măsuri excepționale pentru pace și au reușit să unească oameni din întreaga lume”.

Totuși, lipsa de transparență a procesului au stârnit controverse, scrie The New York Times.

Spre deosebire de Nobel, acordat anual pe baza unui proces riguros de nominalizări și voturi, FIFA nu a anunțat niciodată candidați sau criterii clare, iar Consiliul și Congresul organizației nu au fost implicate în desemnarea câștigătorului.