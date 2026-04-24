Dinamica acordării azilului în Uniunea Europeană în 2025

Anul 2025 a marcat o schimbare vizibilă în politica de azil a Uniunii Europene, înregistrându-se o scădere de 18% a numărului de protecții acordate față de anul precedent. Dacă în 2024 statele membre autorizau peste 437.000 de cereri, în prezent cifra s-a stabilizat la aproximativ 361.000. Conform datelor Eurostat, distribuția formelor de protecție arată că majoritatea beneficiarilor (51%) au obținut statutul de refugiat, în timp ce restul au primit statut umanitar sau protecție subsidiară.

Statele care gestionează majoritatea fluxurilor de migrație

Povara administrativă și umanitară rămâne concentrată în câteva state-cheie. Germania continuă să fie principala destinație, acceptând singură aproape o treime din totalul cererilor la nivel european. Topul este completat de Spania și Franța, cele trei țări cumulând împreună 70% din toate deciziile favorabile emise pe teritoriul Uniunii. Această concentrare subliniază disparitățile dintre statele membre în ceea ce privește gestionarea solicitărilor de azil.

Procesul de selecție: De la prima instanță la deciziile definitive

Analiza ratelor de succes arată un proces de filtrare riguros. În prima instanță, rata de recunoaștere a fost de 39%, cu peste 325.000 de hotărâri favorabile dintr-un total de peste 832.000 de cauze analizate. Pentru cei care au contestat deciziile inițiale, procesul de recurs a fost mult mai restrictiv: doar 21% dintre apeluri au fost soluționate pozitiv, oferind protecție pentru încă 35.565 de persoane.

Profilul solicitanților și ratele de succes în funcție de naționalitate

Afganistanul și Venezuela rămân principalele puncte de origine pentru cei care caută siguranță în Europa, afganii reprezentând 27% din totalul beneficiarilor. Totuși, șansele de succes variază considerabil în funcție de țara de proveniență. Venezuelenii au beneficiat de cea mai mare rată de acceptare în prima instanță, de 92%, urmați de afgani cu 73%.

Interesant este faptul că, în faza apelului, ierarhia se schimbă: sirienii au cea mai mare rată de succes la recurs (67%), urmați de afgani și irakieni. Această variație indică complexitatea proceselor juridice și modul în care dovezile aduse în instanțele superioare pot schimba radical soarta unui dosar de azil.