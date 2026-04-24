Sportul ca motor de dezvoltare economică și brand de țară

România face un pas strategic în utilizarea sportului ca instrument de promovare internațională, prin semnarea unui protocol între Agenția Națională pentru Sport (ANS) și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Obiectivul central este transformarea marilor evenimente sportive în veritabile platforme de dezvoltare economică, capabile să atragă vizitatori și să pună în valoare destinațiile turistice românești.

Conform oficialilor, această abordare integrată nu vizează doar susținerea sportivilor, ci și generarea de beneficii concrete pentru comunitățile locale. Prin organizarea unor competiții de anvergură, România își propune să ofere experiențe autentice care să consolideze imaginea țării ca o destinație atractivă pe harta turismului internațional.

Colaborare instituțională pentru un calendar competițional atractiv

Succesul acestui demers se bazează pe o împărțire clară a responsabilităților între cele două entități semnatare. Agenția Națională pentru Sport preia rolul de coordonator tehnic, având misiunea de a propune calendarul competițiilor și de a mobiliza federațiile sportive. În paralel, Ministerul Economiei și Turismului va asigura vizibilitatea acestor evenimente, integrându-le în strategiile oficiale de marketing și facilitând dialogul cu mediul de afaceri.

Pentru a garanta eficiența proiectului, a fost stabilit un plan anual de acțiuni care include identificarea surselor de finanțare și monitorizarea constantă a rezultatelor. Deși protocolul are inițial o valabilitate de un an, acesta prevede posibilitatea prelungirii automate, semnalând un angajament pe termen lung față de această strategie de promovare.

Turul României: Primul mare test al noului parteneriat

Cea mai concretă aplicare a acestui protocol va fi vizibilă în cadrul Turului României, cea mai importantă competiție de ciclism pe șosea din țară și un eveniment de referință pentru Europa de Est. Ediția din acest an, programată în perioada 9-13 septembrie, marchează un moment istoric prin startul simbolic organizat în premieră peste hotare, la Chișinău.

Turul României este văzut ca un vector esențial pentru promovarea frumuseților naturale și a patrimoniului cultural. Prin parcurgerea unor trasee spectaculoase, competiția reușește să pună în valoare „fiecare colț” al țării, transformând cursa sportivă într-o fereastră deschisă către turiștii străini. Această inițiativă demonstrează potențialul turismului activ de a aduce România mai aproape de publicul internațional, combinând pasiunea pentru sport cu descoperirea valorilor locale.