Motoarele electrice și hibride devansează definitiv combustia tradițională

Piața auto din Uniunea Europeană a demonstrat o reziliență surprinzătoare în primele trei luni ale anului 2026, înregistrând un volum total de 2,82 milioane de unități înmatriculate. Potrivit datelor furnizate de Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA), sectorul a marcat un avans de 4%, semn că cererea de autoturisme noi rămâne solidă la nivel continental. Această tendință este și mai vizibilă dacă analizăm piața extinsă — care include statele EFTA și Regatul Unit — unde livrările au urcat la 3,52 milioane de unități, în ciuda provocărilor economice legate de costurile de finanțare.

Italia și Spania conduc plutonul marilor piețe europene

Dinamica pozitivă a trimestrului a fost susținută în special de evoluția spectaculoasă a piețelor din sudul Europei. Italia s-a detașat drept lider al creșterii dintre marile economii ale blocului comunitar, cu un avans de 9,2%, fiind urmată îndeaproape de Spania, care a raportat o creștere a vânzărilor de 7,6%. Aceste cifre confirmă o poftă de consum reînnoită în regiunile care, în anii precedenți, fuseseră mai precaute în privința înnoirii parcului auto.

Explozia segmentului electric și maturizarea electromobilității

Anul 2026 pare să fie momentul în care mașinile electrice cu baterii (BEV) au trecut de faza de nișă pentru a deveni un pilon central al pieței. Cu o creștere fulminantă de 32,5% a înmatriculărilor, acest segment a ajuns să dețină aproape o cincime din piața totală a autoturismelor noi. Din nou, Italia a surprins analiștii cu un salt masiv de peste 65% în zona vehiculelor verzi, în timp ce Germania și Spania au raportat creșteri similare, de peste 40%. Succesul acestui segment este pus pe seama lansărilor de modele noi, mai accesibile, și a strategiilor comerciale agresive adoptate de producători pentru a recupera decalajele de mobilitate.

Dominanța hibrizilor și declinul accelerat al combustiei interne

Deși vehiculele pur electrice atrag toată atenția, modelele hibride clasice rămân în continuare opțiunea preferată a majorității europenilor, reprezentând peste 38% din volumul total de vânzări. Nici variantele plug-in hybrid nu s-au lăsat mai prejos, bifând un avans de aproape 30%. În acest peisaj dominat de tehnologii electrificate, mașinile tradiționale pe benzină și diesel pierd teren într-un ritm accelerat. Cota de piață a motoarelor pe benzină a coborât la 22,6%, în timp ce dieselul, odinioară combustibilul rege al Europei, a ajuns la o pondere marginală de doar 7,7% din totalul înmatriculărilor.

Un final de trimestru în forță și perspectivele anului

Performanța generală a primului trimestru a fost „împinsă” decisiv de rezultatele excelente din luna martie. Doar în această ultimă lună a intervalului analizat, piața a crescut cu 12,5%, depășind pragul de 1,15 milioane de unități. Acest ritm accelerat de final de trimestru indică o adaptare rapidă a publicului la noile standarde de mobilitate și sugerează că tranziția către vehiculele cu emisii scăzute nu mai este doar o tendință de viitor, ci realitatea prezentă a industriei auto europene.