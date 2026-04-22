Deși mulți pasageri care călătoresc pe bancheta din spate tind să ignore centura de siguranță, considerând-o opțională sau inutilă pentru distanțe scurte, legislația rutieră actualizată pentru anul 2026 elimină orice urmă de ambiguitate. Purtarea centurii este obligatorie pentru fiecare ocupant al mașinii, indiferent de locul ocupat. Dincolo de aspectul legal, experții în siguranță rutieră avertizează că un pasager neasigurat pe locurile din spate devine un real pericol în cazul unui impact, putând fi proiectat cu o forță uriașă peste persoanele aflate în față, anulând parțial protecția oferită de scaune sau airbag-uri.

Sancțiuni individuale: Cât costă neatenția pasagerilor

În 2026, nerespectarea acestei reguli se sancționează conform clasei I de contravenții, ceea ce presupune aplicarea a 2 sau 3 puncte de amendă. Având în vedere că valoarea punctului de amendă a fost stabilită la 202,5 lei, un pasager surprins fără centură va trebui să scoată din buzunar între 405 lei și 607,5 lei. Este important de reținut că amenda se aplică individual: într-o situație în care trei persoane de pe bancheta din spate nu poartă centura, fiecare va fi sancționată separat, ceea ce poate duce la un cumul considerabil de penalități pentru ocupanții aceluiași vehicul.

Responsabilitatea șoferului și mitul transferului de vină

O nelămurire frecventă în rândul conducătorilor auto este legată de posibilitatea de a fi sancționați pentru greșelile pasagerilor adulți. Conform legii, responsabilitatea purtării centurii este strict individuală, astfel că șoferul nu primește puncte de penalizare și nici nu este amendat direct dacă un pasager adult refuză să se asigure. Totuși, șoferul nu este complet exonerat de orice sarcină; el are obligația legală de a informa toți ocupanții despre obligativitatea purtării centurii. Dacă se constată că șoferul a omis această informare, acesta poate primi, la rândul său, o amendă de până la 607,5 lei.

Riscurile fizice și dinamica unui accident

Dincolo de amenzile contravenționale, miza principală rămâne integritatea fizică. Mitul conform căruia locurile din spate sunt implicit mai sigure este demontat de testele de impact, care arată că pasagerii din spate sunt la fel de expuși traumatismelor grave. Mai mult, în absența centurii, aceștia pot deveni adevărate „proiectile” în interiorul habitaclului, lovindu-i pe ceilalți pasageri care, deși s-au asigurat corect, pot suferi vătămări severe din cauza greutății și vitezei de deplasare a persoanelor neasigurate în momentul coliziunii. Astfel, purtarea centurii în spate nu este doar un act de protecție proprie, ci și un gest de responsabilitate față de toți cei aflați în mașină.