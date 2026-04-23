Potrivit anchetatorilor, relația dintre profesor și elevă a început la începutul anului trecut și a durat câteva luni. După încheierea acesteia, bărbatul a recurs la acte repetate de hărțuire la adresa minorei.

Sătulă de intimidări, fata a decis să povestească totul conducerii școlii. Directoarea liceului a sesizat imediat telefonul copilului,119, iar la fața locului s-au deplasat polițiști și un procuror.

Inițial, profesorul a fost reținut, însă ulterior judecătorul a constatat că probele sunt suficiente pentru a dispune arestarea preventivă a acestuia, pentru viol în formă continuată.