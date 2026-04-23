O femeie din Târgu Jiu a alertat poliția luni dimineață, după ce a observat un bărbat care încerca să deschidă portierele mai multor autoturisme parcate pe strada Nicolae Bălcescu. La fața locului a fost trimisă o patrulă a Biroului de Ordine Publică, care l-a identificat rapid pe suspect: un tânăr de 29 de ani, cunoscut pentru fapte similare.

”În dimineaţa de 22 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi prin apelul 112 de o localnică, cu privire la faptul că în timp ce se deplasa pe strada Nicolae Bălcescu, a observat o persoană de sex masculin, care încerca să deschidă portierele autoturismelor. La faţa locului s-a deplasat o patrulă de ordine publică din cadrul Biroului Ordine Publică, care în urma verificărilor efectuate în zonă au identificat un tânăr de 29 de ani, din municipiul Târgu Jiu, care corespundea descrierii, fiind bănuit se săvârşirea faptei”, a transmis, joi, IPJ Gorj.

Surpriza polițiștilor a venit însă în momentul în care l-au găsit pe bărbat… dormind în interiorul uneia dintre mașinile pe care tocmai le deschisese.

Potrivit IPJ Gorj, tânărul purta o brățară electronică de monitorizare, fiind deja sub control judiciar pentru furt calificat din autoturisme.

”De asemenea, s-a mai stabilit că acesta avea montat un dispozitiv electronic de monitorizare, tip brăţară, aflându-se sub măsura controlului judiciar pentru infracţiunea de furt calificat, din autoturisme. În interiorul autoturismului s-au constatat urme de răvăşire, fără a fi sustrase bunuri sau valori”, a mai precizat Poliţia.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru tentativă de furt, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.