Apariție fantomatică pe șoselele din Călărași: O farsă care a pus în pericol siguranța rutieră

O scenă desprinsă parcă din filmele horror a luat prin surprindere zeci de șoferi care tranzitau drumul județean ce leagă localitățile Valea Argovei și Siliștea, în zona Lehliu Gară. În beznă, participanții la trafic au fost martorii unei apariții tulburătoare: o siluetă albă care părea să plutească deasupra carosabilului. La o privire mai atentă, s-a dovedit că „fantoma” era, în realitate, o rochie albă suspendată cu ajutorul unei sfori întinse între marginile drumului. Deși gestul a fost rapid catalogat drept o glumă de prost gust a unor autori rămași încă neidentificați, confuzia creată a declanșat imediat semnale de alarmă în comunitatea locală.

Reacții în lanț și pericolul manevrelor impulsive

Imaginile surprinse de șoferi și publicate de presa locală arată obiectul atârnat la o înălțime redusă, fiind aproape imposibil de identificat corect de la distanță, mai ales în condiții de vizibilitate scăzută. Problema majoră sesizată de experți nu este doar sperietura provocată, ci riscul imens ca un conducător auto să reacționeze instinctiv. În fața unei astfel de siluete care apare brusc în fasciculul farurilor, reflexul natural de a frâna violent sau de a vira brusc pentru a evita un obstacol necunoscut poate duce, într-o fracțiune de secundă, la pierderea controlului asupra volanului și la producerea unor accidente grave.

Drumurile județene și vulnerabilitatea în fața vandalismului

Acest tip de farsă scoate în evidență o vulnerabilitate a drumurilor județene, unde iluminatul public lipsește adesea, iar atenția șoferilor este deja solicitată de starea carosabilului sau de configurația traseului. O rochie suspendată pe o sfoară încetează să mai fie o simplă glumă în momentul în care devine un factor de distragere fatală. Viteza și neatenția, combinate cu un astfel de obstacol vizual artificial, pot transforma o călătorie obișnuită într-o tragedie, demonstrând că ceea ce pentru unii reprezintă un moment de amuzament, pentru ceilalți poate însemna un risc vital. Deocamdată, autoritățile monitorizează situația, încercând să descurajeze astfel de manifestări care sfidează bunul simț și normele de siguranță rutieră.