Deși soluțiile chimice comerciale pot părea rapide și eficiente, tot mai mulți proprietari de grădini și curți aleg metode naturale, mai blânde cu mediul și cu ecosistemul din jur, dar surprinzător de eficiente atunci când sunt aplicate corect.

Specialiștii în amenajări exterioare și întreținerea spațiilor verzi subliniază că eliminarea buruienilor nu este doar o chestiune estetică, ci și una de prevenție, deoarece plantele nedorite reapar rapid dacă nu sunt combătute până la rădăcină. Iată șase metode naturale care te pot ajuta să cureți spațiul dintre pavaje și să previi reapariția buruienilor, scrie Click.ro

1. Îndepărtarea manuală, primul pas esențial

Oricât de simplă ar părea, smulgerea manuală a buruienilor rămâne una dintre cele mai eficiente metode inițiale. Este important ca plantele să fie extrase complet, inclusiv rădăcina, pentru a împiedica regenerarea lor.

Specialiștii recomandă folosirea unui cuțit de plivit sau a unei unelte înguste, care să permită extragerea cât mai profundă a rădăcinilor. Deși este o metodă migăloasă, ea pregătește terenul pentru soluțiile naturale aplicate ulterior.

2. Apa fierbinte

O metodă la îndemâna oricui este utilizarea apei clocotite. Turnată direct peste buruieni, aceasta distruge rapid structura plantei la nivel de suprafață.

Totuși, efectul este temporar dacă rădăcina nu este afectată, ceea ce înseamnă că tratamentul trebuie completat cu alte metode pentru a preveni reapariția vegetației nedorite.

3. Bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este considerat o soluție naturală eficientă împotriva buruienilor mici care cresc între dale sau în fisuri înguste. Datorită conținutului său de sare, acesta deshidratează planta, împiedicând absorbția apei și ducând în cele din urmă la uscarea ei.

Poate fi aplicat direct sau dizolvat în apă pentru pulverizare, preferabil în zile uscate și fără vânt, pentru o eficiență maximă.

4. Sarea

Sarea acționează similar bicarbonatului, prin deshidratarea buruienilor. Totuși, utilizarea excesivă poate afecta structura pavajului și solul din jur, ducând la decolorare sau degradare în timp.

De aceea, specialiștii recomandă o soluție diluată, formată dintr-o parte sare și trei părți apă, aplicată strict pe zonele afectate, evitând contactul cu plantele ornamentale.

5. Oțetul alb

Oțetul alb este unul dintre cele mai populare remedii naturale datorită acidității sale ridicate, care distruge rapid celulele plantelor nedorite. Amestecat cu câteva picături de detergent de vase, acesta aderă mai bine la frunzele buruienilor, sporindu-și eficiența.

