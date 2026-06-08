Toți se sperie când o văd pe perete, dar această vietate îți protejează casa de gândaci și alte insecte

Mulți români au avut măcar o dată surpriza să observe pe pereții locuinței o insectă cu numeroase picioare, care se deplasează cu o viteză impresionantă. Aspectul său neobișnuit provoacă adesea panică, iar prima reacție a celor care o întâlnesc este să încerce să scape de ea cât mai repede. Cu toate acestea, specialiștii spun că această vietate este mult mai puțin periculoasă decât pare la prima vedere.

Este vorba despre miriapodul de casă, o prezență destul de comună în multe locuințe, mai ales în mediul urban.

Ce este miriapodul de casă și de ce apare în locuințe

Cunoscut sub denumirea științifică de „Scutigera coleoptrata”, miriapodul de casă este o insectă pe care numeroși proprietari au observat-o de-a lungul timpului prin diferite încăperi. Cei care au întâlnit-o știu deja că se poate deplasa extrem de rapid pe pereți sau podele.

Originară din regiunea mediteraneană, această specie s-a adaptat foarte bine și în orașe, unde găsește condițiile ideale pentru a supraviețui. Miriapodul preferă zonele calde, întunecoase și cu un nivel ridicat de umiditate, motiv pentru care este întâlnit frecvent în băi, bucătării sau alte spații asemănătoare.

De cele mai multe ori, apariția lui în casă este legată atât de umiditate, cât și de existența altor insecte care îi pot servi drept hrană.

Prezența lui poate indica existența altor insecte

Dacă într-o locuință există deja păianjeni, furnici sau gândaci de bucătărie, șansele ca miriapodul să apară cresc considerabil.

Motivul este unul simplu: această vietate este un prădător care se hrănește cu alte insecte. În căutarea hranei, ea poate ajunge în interiorul locuințelor și se stabilește în zonele unde găsește suficientă pradă.

Din acest motiv, apariția miriapodului este adesea asociată cu prezența altor insecte ascunse prin casă, chiar dacă proprietarii nu le observă imediat.

Aspectul său provoacă teamă multor oameni

Deși nu este considerat un dăunător, miriapodul de casă continuă să provoace reacții de respingere și teamă în rândul multor persoane.

Numărul mare de picioare și viteza cu care se deplasează îl fac să pară mult mai periculos decât este în realitate. Din acest motiv, cei care îl observă în locuință încearcă, de regulă, să îl elimine imediat.

În realitate, insecta nu caută contactul cu oamenii și preferă să se ascundă în zone liniștite și ferite de lumină.

Este periculos pentru oameni?

În general, miriapodul de casă nu are un comportament agresiv față de oameni. Mușcăturile sunt foarte rare și apar, de regulă, doar atunci când insecta se simte amenințată și încearcă să se apere.

Chiar și în situațiile excepționale în care acest lucru se întâmplă, veninul său este slab și nu provoacă efecte grave.

Astfel, deși înfățișarea lui poate fi intimidantă pentru multe persoane, miriapodul de casă este considerat în mare parte inofensiv pentru oameni.

Cum poți reduce șansele să apară în locuință

Pentru că preferă spațiile umede și locurile unde găsește hrană, reducerea umidității din casă poate contribui la descurajarea apariției sale.

De asemenea, eliminarea altor insecte din locuință îi reduce sursele de hrană și face mediul mai puțin atractiv pentru această specie.

Chiar dacă aspectul său îi sperie pe mulți, miriapodul de casă are un rol util în ecosistemul unei locuințe, deoarece se hrănește cu insecte precum gândacii de bucătărie, furnicile și păianjenii, pe care numeroși proprietari încearcă să îi combată.