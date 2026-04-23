Farmaciile comunitare percep acum cu 20-30% mai mult pentru paracetamol comparativ cu luna februarie. În același timp, anumite concentrații de aspirină și co-codamol au dispărut temporar de pe rafturi. Creșteri similare, de până la 30%, sunt raportate și pentru cetirizină, un medicament utilizat frecvent pentru alergii.

Costuri mai mari din cauza războiului

Creșterea prețurilor la carburanți, cauzată de conflict, a dus la majorarea costurilor de producție și transport pentru industria farmaceutică. Farmaciile ajung să plătească chiar și cu 40-50% mai mult pentru a-și reface stocurile, costuri care sunt transferate către pacienți. În plus, transportul aerian, esențial pentru aproximativ unul din cinci medicamente din sistemul NHS, s-a scumpit considerabil, unele rute ajungând să coste de două ori mai mult decât înainte de conflict.

Probleme de aprovizionare

Situația este agravată de dificultățile din Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru transportul produselor petrochimice folosite în fabricarea multor medicamente. Dacă blocajele persistă, experții avertizează că lipsurile ar putea deveni mai severe în perioada următoare. Producătorii de medicamente generice, care operează deja cu marje reduse, au început să majoreze prețurile, ceea ce pune presiune atât pe sistemul public de sănătate, cât și pe pacienți.