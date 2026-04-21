O echipă de cercetători spanioli, coordonată de Universitatea din Barcelona și Institutul Orientului Apropiat Antic, a identificat o necropolă din perioada romană în zona Al-Bahnasa, potrivit publicației Egypt Independent.

Sub conducerea arheologilor Maite Mascort și Esther Pons Mellado, echipa a scos la lumină mai multe mumii din epoca romană. Unele dintre acestea erau învelite în textile decorate cu motive geometrice și depuse în sicrie din lemn.

Printre obiectele descoperite se remarcă trei limbi din aur, una realizată din cupru și fragmente de foiță de aur aplicate pe trupurile mumificate, probabil cu rol ritualic sau ornamental.

Un element cu totul deosebit a fost evidențiat de Hesham el-Leithy, secretar general al Consiliului Suprem al Antichităților: în mâna uneia dintre mumii a fost găsit un papirus rar. Textul conține un fragment din cartea a doua a operei Iliada, scrisă de Homer, mai exact celebrul „Catalog al corăbiilor”, care enumeră forțele grecești implicate în războiul troian. Această descoperire adaugă o dimensiune culturală și literară deosebită sitului.

Camere funerare și vestigii variate

Ministrul Sherif Fathy a subliniat importanța descoperirii pentru patrimoniul național, menționând că aceasta completează seria de situri valoroase identificate în regiunea Minya și reflectă diversitatea civilizațiilor care au existat în Egipt.

Săpăturile realizate în apropierea Mormântului Ptolemaic nr. 67 au dus la identificarea a trei camere funerare din calcar:

Prima cameră conținea o placă de piatră și un vas mare cu rămășițele incinerate ale unui adult, alături de oasele unui copil și capul unei pisici, toate învelite în materiale textile.

A doua cameră adăpostea un recipient similar, în care se aflau rămășițele a două persoane și oase de felină.

Zona sudică a oferit numeroase statuete din teracotă și bronz, inclusiv reprezentări ale zeului Harpocrate în ipostaza de călăreț, precum și o figurină a lui Cupidon.

Alte descoperiri

Potrivit lui Hassan Amer, profesor la Universitatea din Cairo și director al misiunii, cercetările din Mormântul nr. 65 au scos la iveală noi artefacte: alte limbi din aur și cupru, mumii din perioada romană și sicrie din lemn pictat, descoperite într-o cameră funerară subterană de tip hypogeum.

Din păcate, o parte dintre aceste vestigii au fost afectate semnificativ de jafuri petrecute încă din Antichitate, ceea ce îngreunează reconstituirea completă a contextului istoric.

Această descoperire evidențiază încă o dată bogăția patrimoniului arheologic egiptean și oferă noi perspective asupra practicilor funerare și influențelor culturale din perioada romană.

Atac armat la un sit arheologic din Mexic. O turistă a fost ucisă și alți 4 răniți