Incident dramatic în mijlocul oceanului

Borja, medic ginecolog originar din Alicante, se afla în vacanță alături de soția sa, Ana, într-una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din lume. Cei doi ajunseseră în zona Kooddoo, în Gaafu Alifu Atoll, unde își petreceau luna de miere.

În timpul unei activități în apă, bărbatul a fost atacat violent de un rechin. Mușcătura i-a provocat răni devastatoare la nivelul piciorului, pierzând masiv sânge până la intervenția echipajelor de salvare.

Victima a fost transportată de urgență la un spital din Malé, unde medicii au încercat să îi salveze membrul afectat. Din păcate, din cauza gravității leziunilor, aceștia au fost nevoiți să recurgă la amputarea piciorului.

În prezent, medicul se află sub supraveghere medicală, în stare gravă, după ce a pierdut o cantitate considerabilă de sânge. Soția sa trece prin momente dramatice, fiind alături de el în această perioadă critică.

Cât de frecvente sunt atacurile de rechin

Deși Maldive este recunoscută drept o destinație sigură și extrem de populară pentru turiști, astfel de incidente sunt rare. Specialiștii spun că atacurile de rechin nu sunt frecvente în zonă, însă pot apărea în anumite condiții.

Unii localnici susțin că schimbările în mediul marin sau lipsa hranei ar putea influența comportamentul prădătorilor. În anumite situații, prezența oamenilor în apă poate declanșa reacții instinctive ale rechinilor.

Cazul a stârnit reacții puternice, mai ales că Maldive este considerată o destinație de top, unde turiștii investesc sume considerabile pentru experiențe de neuitat.

Din păcate, pentru acest cuplu, luna de miere s-a transformat într-o experiență traumatizantă, iar lupta pentru recuperare abia începe.