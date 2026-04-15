Cum a fost posibil?

Intervenția a avut loc în urma verificării datelor PNR (Passenger Name Record), sistem utilizat pentru monitorizarea pasagerilor curselor aeriene internaționale. În urma analizei informațiilor transmise de compania aeriană, polițiștii federali au constatat că pe numele românului exista un mandat de executare a unei pedepse, emis de Parchetul din Heilbronn, pentru infracțiuni legate de fals de documente.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Federale din aeroport, unde i s-a adus la cunoștință situația juridică. Pentru a evita reținerea, acesta a achitat pe loc o amendă în valoare de aproximativ 3.200 de euro. După efectuarea plății, românul a fost lăsat să își continue călătoria spre România.

Datele colectate în momentul rezervării biletelor de avion - precum numele pasagerului, itinerariul sau data zborului - sunt transmise autorităților competente, care le verifică în baze de date naționale și internaționale.

În situațiile în care apar corespondențe cu persoane căutate, informațiile sunt direcționate către Poliția Federală, care poate interveni imediat, inclusiv prin reținerea sau interogarea persoanelor vizate.

Acest mecanism contribuie semnificativ la creșterea nivelului de securitate în transportul aerian și la identificarea rapidă a persoanelor implicate în activități ilegale.