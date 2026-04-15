Român - reținut pe aeroport înainte de îmbarcare: a plătit peste 3.000 de euro pentru a evita arestarea

Un cetățean român a fost oprit de autoritățile germane chiar înainte de a se îmbarca într-un avion cu destinația București, pe aeroportul din Stuttgart. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, figura în bazele de date cu un mandat de arestare emis de autoritățile din Germania.

Cum a fost posibil?

Intervenția a avut loc în urma verificării datelor PNR (Passenger Name Record), sistem utilizat pentru monitorizarea pasagerilor curselor aeriene internaționale. În urma analizei informațiilor transmise de compania aeriană, polițiștii federali au constatat că pe numele românului exista un mandat de executare a unei pedepse, emis de Parchetul din Heilbronn, pentru infracțiuni legate de fals de documente.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Federale din aeroport, unde i s-a adus la cunoștință situația juridică. Pentru a evita reținerea, acesta a achitat pe loc o amendă în valoare de aproximativ 3.200 de euro. După efectuarea plății, românul a fost lăsat să își continue călătoria spre România.

Datele colectate în momentul rezervării biletelor de avion - precum numele pasagerului, itinerariul sau data zborului - sunt transmise autorităților competente, care le verifică în baze de date naționale și internaționale.

În situațiile în care apar corespondențe cu persoane căutate, informațiile sunt direcționate către Poliția Federală, care poate interveni imediat, inclusiv prin reținerea sau interogarea persoanelor vizate.

Acest mecanism contribuie semnificativ la creșterea nivelului de securitate în transportul aerian și la identificarea rapidă a persoanelor implicate în activități ilegale.