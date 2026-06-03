Avertisment fără precedent din inima armatei franceze. Germania riscă să devină prima putere militară a Europei și să lase Franța în urmă

Sursă: Realitatea.net

Generalul francez Fabien Mandon, șeful Statului Major al Apărării, a avertizat că Germania ar putea depăși Franța ca principală putere militară a Europei, în contextul investițiilor masive făcute de Berlin în apărare.

Oficialul francez a făcut declarațiile în timpul unor întâlniri cu senatorii francezi, desfășurate în lunile aprilie și mai. Potrivit publicației POLITICO, acesta a atras atenția că armata franceză are nevoie urgentă de mai multe arme și de accelerarea producției de echipamente militare.

„Am putea rămâne în urmă. Dacă Germania continuă în acest ritm, peste cinci ani, argumentul conform căruia noi avem experiență operațională și o anumită cultură nu va mai ține. Pentru americani, Germania devine treptat punctul de referință european”, a declarat generalul francez.

Germania pregătește cea mai mare expansiune militară după reunificare

Potrivit estimărilor prezentate în cadrul discuțiilor, Germania ar urma să ajungă până în 2029 la cheltuieli anuale pentru apărare de aproximativ 153 de miliarde de euro. Suma ar reprezenta circa 3,5% din PIB și este considerată cea mai ambițioasă extindere militară a Germaniei de după reunificare.

În paralel, Franța intenționează să aloce aproximativ 76,3 miliarde de euro pentru apărare până în 2030.

Declarațiile lui Fabien Mandon au fost făcute în contextul dezbaterilor privind actualizarea legii franceze de planificare militară, care prevede 36 de miliarde de euro suplimentare pentru apărare până în 2030. Totuși, proiectul nu include achiziția unor aeronave sau nave militare suplimentare.

Senatul francez cere mai multe investiții în apărare

În timp ce Adunarea Națională a aprobat în mare parte proiectul guvernului, Senatul francez solicită mai mulți bani și mai mult echipament militar.

„Legea actualizată privind planificarea militară reprezintă un pas către o mai mare rigoare, profunzime și coerență, dar nu am ajuns încă la modelul potrivit. Pentru a-l realiza, decizia trebuie să fie una politică”, a declarat șeful Statului Major al Apărării francez în fața comisiei pentru afaceri externe și apărare a Senatului.

Critici și la adresa industriei franceze de apărare

Generalul Fabien Mandon a criticat și ritmul lent al producției din industria franceză de apărare, la aproape patru ani după ce președintele Emmanuel Macron a cerut trecerea la o „economie de război”. Potrivit acestuia, companiile franceze produc echipamente militare performante și de înaltă tehnologie, însă nu reușesc să le fabrice suficient de rapid și la costuri reduse. Oficialul francez a amintit că, în urmă cu opt luni, avertizase deja că pregătește armata franceză pentru posibilitatea unui „șoc” cu Rusia în următorii trei-patru ani.

Viitorul buget al apărării depinde de următorul președinte al Franței

În ceea ce privește viitorul investițiilor militare, generalul Mandon a afirmat că o creștere semnificativă a bugetului apărării va trebui decisă de viitorul președinte al Franței, care va fi ales anul viitor. Acesta a subliniat că direcția investițiilor franceze în domeniul apărării va deveni mai clară după alegerile prezidențiale, în contextul presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice ale Franței.