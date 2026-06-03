Războiul din Orientul Mijlociu continuă: Atacuri cu drone și rachete în Kuweit
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Atacuri cu rachete și drone au vizat miercuri devreme Kuweitul, iar armata încearcă să le intercepteze, a anunțat aceasta, la două zile după evenimente similare atribuite Iranului, notează AFP.
'Apărarea antiaeriană a Kuweitului interceptează în prezent atacuri ostile cu drone și rachete', a scris armata pe rețeaua socială X la ora 01:45 (marți, 22:45 GMT).
Agenția națională de presă KUNA a raportat că sirenele de alarmă au sunat pentru a doua oară în această noapte în țară.
Luni, apărarea antiaeriană kuweitiană a interceptat aceleași tipuri de dispozitive. Ministerul său de Externe a considerat 'Iranul pe deplin responsabil pentru aceste atacuri odioase', printr-un comunicat.
La rândul lor, Statele Unite au anunțat că au doborât două rachete balistice iraniene care vizau forțele lor armate din această țară din Golf.
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice, a indicat că a vizat o bază folosită de armata americană, așa cum a făcut și joia precedentă, când Kuweitul a raportat un atac similar.
Iranul și Statele Unite s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de încălcarea armistițiului încheiat pe 8 aprilie.
Negocierile indirecte dintre cele două țări, care vizează încheierea războiului declanșat pe 28 februarie de un atac comun israeliano-american, bat pasul pe loc de săptămâni întregi.
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