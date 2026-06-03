Percheziţii în Bucureşti, într-un dosar privind agresiuni sexuale comise de un cunoscut medic psiholog. Bărbatul urmează să fie audiat

Sursă: Realitatea.Net

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5 au efectuat miercuri dimineaţă două percheziţii în Bucureşti, într-un dosar ce vizează un psiholog de 64 de ani, suspectat de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, viol şi agresiune sexuală. Surse judiciare susțin că este vorba despre medicul psiholog Ion Duvac. Acesta a fost depistat şi urmează să fie audiat.

Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 5 a deschis, la 23 februarie 2026, o sesizare din oficiu privind posibile fapte de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, viol şi agresiune sexuală, presupus comise de un medic psiholog din Capitală, în vârstă de 64 de ani.

În această dimineaţă, anchetatorii au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară în Municipiul Bucureşti. În urma descinderilor, persoana bănuită a fost găsită şi urmează să fie condusă la sediul poliţiei pentru audieri.

"În această dimineață, 3 iunie 2026, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pun în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală", se arată într-un comunicat transmis miercuri de Poliția Capitalei.

În comunicatul citat nu este precizat numele persoanei. Surse judiciare, citate de HotNews.ro susțin însă că ar fi vorba despre psihologul Ion Duvac, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România. Numele său a fost implicat recent într-un scandal după ce în presă au apărut informații potrivit cărora și-ar hărțui sexual clientele prin propuneri sexuale explicite și cerând poze cu părțile intime încă de la prima ședință.

Cercetările sunt derulate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracţiunile menţionate în sesizarea iniţială.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale al Poliţiei Capitalei.







