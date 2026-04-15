Planul de urgență vizează schimbări structurale în modul de lucru și de deplasare al cetățenilor europeni, având ca scop atenuarea impactului financiar al crizei asupra gospodăriilor și economiei.

Telemunca, de la opțiune la obligație săptămânală

Una dintre cele mai importante propuneri ale Bruxelles-ului este introducerea a cel puțin unei zile de telemuncă obligatorii pe săptămână pentru toate sectoarele unde prezența fizică la birou nu este esențială. Această măsură nu mai este privită doar ca un beneficiu post-pandemie, ci ca un instrument strategic de economisire. Prin reducerea deplasărilor zilnice către locul de muncă, oficialii europeni estimează o scădere semnificativă a cererii de carburanți, fapt ce ar putea tempera volatilitatea prețurilor la pompă.

Transportul public devine „ancora” mobilității urbane

Pentru a completa restricționarea deplasărilor cu mașina personală, Comisia îndeamnă guvernele naționale să facă transportul public mult mai accesibil. Recomandările includ reducerea drastică a tarifelor biletelor și abonamentelor sau chiar oferirea gratuității în perioadele de vârf ale crizei. Obiectivul este dublu: pe de o parte, se urmărește protejarea puterii de cumpărare a cetățenilor, grav afectată de inflație, iar pe de altă parte, mutarea fluxurilor de călători către moduri de transport cu o amprentă energetică mult mai eficientă.

Limitarea vitezei pe autostrăzi și economie în clădirile publice

Planul de austeritate nu se oprește aici. Bruxelles recomandă reintroducerea unor limite de viteză mai scăzute pe autostrăzi, o metodă dovedită istoric ca fiind eficientă în reducerea consumului de petrol. În paralel, instituțiile publice sunt chemate să dea un exemplu de rigoare, prin închiderea clădirilor administrative în zilele de vineri sau în preajma sărbătorilor legale, optimizând la sânge sistemele de iluminat și climatizare.

O cursă contra cronometru pentru securitatea energetică

Acest „plan de zece puncte” reflectă gravitatea situației de pe piețele internaționale, unde prețurile petrolului și gazelor au atins cote alarmante în primăvara anului 2026. Deși propunerile au caracter de recomandare, oficialii europeni avertizează că disciplina consumului este singura cale prin care Uniunea Europeană poate evita raționalizarea energiei în iarna următoare. Mesajul transmis de Bruxelles este unul de solidaritate și adaptabilitate: cetățenii și companiile trebuie să își schimbe obiceiurile acum, pentru a garanta stabilitatea sistemului energetic pe termen lung.