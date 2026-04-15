La fața locului a intervenit un echipaj SMURD de tip B, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, victima nu a mai putut fi salvată. Medicii au fost nevoiți să declare decesul motociclistului.

Polițiștii care au intervenit la caz au constatat că motociclistul ar fi pierdut direcția de mers într-un sens giratoriu.

„Din primele cercetări la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, de 43 de ani a condus o motocicletă pe strada Termele Romane, iar la intersecția de tip sens giratoriu cu strada Traian, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi intrat în coliziune cu un element de decor din beton.

În urma impactului a rezultat decesul, la fața locului, a motociclistului.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, transmite IPJ Constanța.