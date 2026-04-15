Casă distrusă de la un scurtcircuit

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea echipelor, casa era cuprinsă de flăcări în totalitate, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Intervenția a fost una dificilă, însă pompierii au reușit să limiteze extinderea focului și să elimine riscurile majore. Din interiorul locuinței au fost evacuate trei butelii, evitându-se astfel producerea unei explozii. De asemenea, salvatorii au reușit să scoată în siguranță nouă găini aflate în gospodărie.

În urma incendiului, au fost distruse bunuri importante, inclusiv mobilier, echipamente electronice și electrocasnice, precum și materiale textile și din lemn.

Reprezentanții ISU Giurgiu atrag atenția asupra riscurilor generate de instalațiile electrice defecte sau utilizate necorespunzător și transmit o serie de recomandări pentru prevenirea incendiilor:

nu lăsați aparatele electrice în priză atunci când nu le folosiți;

evitați utilizarea echipamentelor cu cabluri deteriorate;

verificați periodic instalația electrică cu personal autorizat;

nu folosiți prize sau întrerupătoare defecte;

nu conectați simultan mai mulți consumatori puternici la același prelungitor.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzei incendiului.