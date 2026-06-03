Către ce țări merg banii din SAFE? Principalele companii
SAFE
Cum împarte guvernul banii din programul SAFE. Miliarde se duc pentru companii străine.
TOTAL: 16,8 miliarde €
Pentru autostrăzi (infrastructură duală): 4,2 miliarde €
Pentru echipamente militare: 12,48 miliarde €
Companiile din străinătate către care merg banii:
Germania:
- Rheinmetall
298 mașini de luptă pe șenile (3,37 mld €)
11 sisteme antiaeriene (981.950.000 €)
Muniție antiaeriană 35 mm (449.750.000 €)
Patru nave (prin compania NVL B.V. & Co. KG, 920 mil €)
Total: 5,7 miliarde € (Apărare + Interne)
- Quantum Systems
34 sisteme drone militare
15 kituri Scorpion
Total: 30,7 milioane €
Franța:
- Airbus
5 elicoptere mediu-ușor H145 (contract încheiat cu Airbus Germania)
7 elicoptere multirol mediu-greu H160 (280,89 milioane €)
6 elicoptere H175M (132 milioane €)
12 elicoptere H225M (contractul urmează să fie încheiat pentru 800 milioane €)
TOTAL: 1,2 miliarde €
- Thales LAS France S.A.S.
12 radare Gap Filler (258 milioane €)
Italia:
- Leonardo S.p.a.
2 avioane tactice Spartan (245.000.000 €)
Cele mai importante contracte cu companii din România:
- Digi România
platformă pentru securitate cibernetică (196 milioane €)
- Logic Computer
Centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică (109.907.000 €)
- Șantierul Naval Mangalia
Ambarcațiuni de transport trupe, de patrulare și de salvare (24,31 milioane €)
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