Către ce țări merg banii din SAFE? Principalele companii

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Sursă: Realitatea PLUS

Cum împarte guvernul banii din programul SAFE. Miliarde se duc pentru companii străine.

TOTAL: 16,8 miliarde €

Pentru autostrăzi (infrastructură duală): 4,2 miliarde €

Pentru echipamente militare: 12,48 miliarde €

Companiile din străinătate către care merg banii:

Germania:

- Rheinmetall

298 mașini de luptă pe șenile (3,37 mld €)

11 sisteme antiaeriene (981.950.000 €)

Muniție antiaeriană 35 mm (449.750.000 €)

Patru nave (prin compania NVL B.V. & Co. KG, 920 mil €)

Total: 5,7 miliarde € (Apărare + Interne)

- Quantum Systems

34 sisteme drone militare

15 kituri Scorpion

Total: 30,7 milioane €

Franța:

- Airbus

5 elicoptere mediu-ușor H145 (contract încheiat cu Airbus Germania)

7 elicoptere multirol mediu-greu H160 (280,89 milioane €)

6 elicoptere H175M (132 milioane €)

12 elicoptere H225M (contractul urmează să fie încheiat pentru 800 milioane €)

TOTAL: 1,2 miliarde €

- Thales LAS France S.A.S.

12 radare Gap Filler (258 milioane €)

Italia:

- Leonardo S.p.a.

2 avioane tactice Spartan (245.000.000 €)

Cele mai importante contracte cu companii din România:

- Digi România

platformă pentru securitate cibernetică (196 milioane €)

- Logic Computer

Centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică (109.907.000 €)

- Șantierul Naval Mangalia

Ambarcațiuni de transport trupe , de patrulare și de salvare (24,31 milioane €)